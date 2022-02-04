?"Украинский беспилотник", из-за которого вызвали посла в Беларуси, оказался роSSийским, - The Insider

Официальный белорусский телеканал " Беларусь 1" показал видеофрагмент со сбитым "украинским беспилотником", из-за которого белорусское министерство иностранных дел вызвало посла Украины Игоря Кизима для вручения ему ноты протеста из-за "нарушения границы".

Об этом пишет The Insider.

Издание отмечает, что в сюжете телеканала по форме главной части дрон похож именно на роSSийский БПЛА "Орлан".

Посол Украины Кизим, отрицая запуск беспилотника украинскими силовиками, также отмечал: "Насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении РоSSии и Беларуси".

Белорусские военные уверяют, что сбили не "Орлан", а Spectator M1 украинского производства.

The Insider, в свою очередь, отмечает, что крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у "Орлана".

Напомним, 3 февраля Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима для вручения ноты протеста. Ему "был заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата из Украины на территорию Беларуси". В МИДе утверждают, что украинский беспилотник 24 января незаконно пересек госграницу, был зафиксирован и впоследствии принужден к посадке специалистами вооруженных сил страны.