"Украинский беспилотник", из-за которого вызвали посла в Беларуси, оказался роSSийским, - The Insider

В сюжете официального телеканала "Беларусь 1" дрон похож на "Орлан".

?"Украинский беспилотник", из-за которого вызвали посла в Беларуси, оказался роSSийским, - The Insider
Фото: Скріншот відео

Официальный белорусский телеканал "Беларусь 1" показал видеофрагмент со сбитым "украинским беспилотником", из-за которого белорусское министерство иностранных дел вызвало посла Украины Игоря Кизима для вручения ему ноты протеста из-за "нарушения границы".

Об этом пишет The Insider.

Издание отмечает, что в сюжете телеканала по форме главной части дрон похож именно на роSSийский БПЛА "Орлан".

Посол Украины Кизим, отрицая запуск беспилотника украинскими силовиками, также отмечал: "Насколько известно, речь идет о беспилотниках "Орлан", которые есть только на вооружении РоSSии и Беларуси".

Белорусские военные уверяют, что сбили не "Орлан", а Spectator M1 украинского производства.

The Insider, в свою очередь, отмечает, что крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у "Орлана".

Напомним, 3 февраля Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима для вручения ноты протеста. Ему "был заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата из Украины на территорию Беларуси". В МИДе утверждают, что украинский беспилотник 24 января незаконно пересек госграницу, был зафиксирован и впоследствии принужден к посадке специалистами вооруженных сил страны.

В МИД Украины заявили, что сообщения о якобы нарушении воздушного пространства – это очередная провокация властей Беларуси, а "на замену мифическим "тоннам оружия" пришли "беспилотники"". В министерстве также отметили, что Украина не использовала БПЛА.

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