Зеленский согласен на встречу с Путиным в Турции, – Офис президента

Украина уже несколько раз отвечала согласием на предложения Эрдогана.

Зеленский согласен на встречу с Путиным в Турции, – Офис президента
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский согласен на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на территории Турции и подтвердил это вчера на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом в комментарии "Суспільному" сказал спикер президента Сергей Никифоров.

"Турция уже несколько раз предлагала быть посредником на встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, и Украина уже несколько раз отвечала, что мы согласны на любой формат встреч, который бы дал конкретные результаты", – отметил он.

Пока нет никакой информации, что Путин согласится встретиться с президентом Украины в Турции.

Во время встречи с Зеленским 3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил выступить в роли посредника между РФ и Украиной. Позже он также подчеркнул важность встречи с Путиным в Анкаре, которая запланирована по возвращении роSSийского президента из Пекина.

Напомним, вчера на совместном брифинге Эрдоган подтвердил, что Турция готова провести встречу президентов РФ и Украины на своей территории. Зеленский тогда же подтвердил, что согласен на переговоры в любом формате для достижения мира.

Сегодня спикер Кремля Песков сказал, что Москва не исключает возможности встречи Зеленского с Путиным в Турции, но понимания этого нет.

Эрдоган предлагал Турцию как площадку для переговоров РоSSии и Украины несколько раз. Он также отмечал, что он может быть посредником между президентами. РоSSия на это говорила, что такой формат неприемлем, потому что она - "не сторона конфликта".

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