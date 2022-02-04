Шесть десантных кораблей ВМФ РоSSии вошли в сирийский порт Тартус

В восточный район Средиземного моря роSSийские суда прибыли "во время учений"

Отряд десантных кораблей Балтийского и Северного флотов прибыл на базу материально-технического обеспечения Военно-морского флота РоSSии в городе Тартусе на западе Сирии.

РоSSийские военные корабли завершили переход вокруг Европы и прибыли в восточный район Средиземного моря "во время учений", передает информагентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ .

Сообщается, что в отряд входят шесть больших десантных кораблей "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Минск", "Оленегорский горняк", "Королев" и "Калининград".

"В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где начали пополнение запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до необходимых норм", - отметили в Минобороны РФ .

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что обучение – часть маневров, запланированных на январь-февраль 2022 года в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РоSSии. Они проходят на фоне обострения отношений между Россией и США .

В учениях должны принять участие 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов и 1 тыс. единиц военной техники, а также около 10 тыс. военнослужащих.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что РоSSия использует Крым в качестве базы для обеспечения военного присутствия в Сирии.