Нацкорпус: роSSийское видео об изготовлении нами ядерной бомбы является фейком

Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

На роSSийском телеграмм-канале вышло фейковое видео, где якобы представители Нацкорпуса изготовляют "грязную бомбу с ядерными материалами" для применения против роSSийских войск в случае вторжения.

Нацкорпус сообщил в Телеграмме.

"Официально сообщаем, что этот видеоматериал является плохо изготовленным подлогом, а вся эта история - произведением больной фантазии россиян с целью дискредитации как нашей партии, так и в целом Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что видео появилось на русском ресурсе и не имеет звука. Кроме того, ошибки в титрах демонстрируют очевидно низкий уровень владения украинским языком, что достаточно характерно для роSSийских спецопераций.

Мы прекрасно понимаем, что Национальный Корпус – это структура, которой панически боятся в РФ . Это сфабрикованное видео является также ответом на нашу кампанию по подготовке гражданского населения к возможному полномасштабному наступлению РоSSии “Не паникуй! Готовься!”, – говорится в сообщении.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также написал в соцсети Facebook, что в Телеграмм-каналах, аффилированных с роSSийскими спецслужбами, распространяется информация о якобы радиоактивной самодельной бомбе для использования на территории РФ после начала боевых действий. Это сообщение сопровождается соответствующим видео.

“Но при просмотре видео бросается в глаза небрежность его авторов: в подписи, сделанной на украинском языке, допущено большое количество грамматических ошибок. Да, "радиоактивным", а не "радІоактивним"; "пораження", а не "ураження"; "розробленн", а не "розроблений"; "використан", а не "використаний". Это все выдает русское происхождение авторов сюжета и плохое знание украинского языка”. – отметили в Центре.

Фото: facebook.com/StratcomCentreUA

Там указывают на интересную схему распространения информации: Ее первоисточником является телеграмм канал "Политнавигатор" в оккупированном Крыму, но публикация размещена еще 10 декабря 2021 года.

“Пока этот материал “усовершенствован” и распространялся по другим роSSийским TГ-каналам, например Самооборона Горловки, Джокер ДНР, Pravda News и тп. Поэтому очевидно, что перед нами продолжение информационно-психологической операции роSSийских спецслужб и их коллаборационистов в Крыму и на Донбассе”, – добавили в Центре.

Напомним, 3 февраля ряд американских СМИ , в том числе, Washigton Post и New York Times со ссылкой на источники написали, что в Москве якобы собираются использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на роSSийскую территорию или русскоязычных граждан на Востоке Украины.