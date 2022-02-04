Столтенберг станет руководителем Банка Норвегии

В должности генсека НАТО он останется до 30 сентября 2022 года.

Экс-премьер Норвегии, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в этом году заменит Ойстейна Олсена в должности главы норвежского Центробанка.

Об этом сообщается на сайте банка.

"От имени Банка Норвегии я хотел бы поздравить Йенса Столтенберга с его назначением на должность руководителя Банка Норвегии. Я знаю господина Столтенберга как заинтересованного и компетентного экономиста. Уверен, что с его опытом он успешно справится с этой ролью", - заявил действующий глава банка Олсен.

О желании уйти в отставку Олсен сообщил в августе прошлого года. Он планирует сложить полномочия после своего ежегодного обращения в феврале.

Отмечается, что из-за работы в НАТО Столтенберг не сможет вступить в должность примерно до декабря. С 1 марта банком будет управлять заместитель Олсена Ида Волден Бах.

Напомним, Столтенберг останется в должности генерального секретаря НАТО до 30 сентября 2022 года. 1 октября 2014 года он вступил в эту должность. 12 декабря 2017 года страны-члены Альянса продлили срок пребывания Столтенберга в должности на два года – до 30 сентября 2020 года. В марте 2019 года мандат генсека НАТО был продлен еще на два года.