Юрий Луценко написал заявление на вступление в партию "ЕС"

Об этом он объявил на съезде партии УДАР, гостем которого был Порошенко.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление о вступлении в партию "Европейская солидарность".

Об этом он заявил на съезде партии УДАР Виталия Кличко, гостями которого стали также лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко, лидер партии "Голос" Кира Рудык, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, народный депутат Сергей Соболев ("Батькивщина"). Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В ходе выступления Луценко отметил, что написал заявление о вступлении 3 февраля.

Юрий Луценко был генеральным прокурором с 12 мая 2016 по август 2019 года. Ради него парламент принял закон, который позволил назначать генпрокурором кандидата без юридического образования и опыта работы в прокуратуре.

После завершения карьеры генпрокурора не состоял на политических должностях.

До должности генпрокурора являлся народным депутатом трех созывов, министром внутренних дел, депутатом Киевсовета, лидером партии "Народная самооборона" (1999-2012). Был уволен с должности министра внутренних дел в 2010, в декабре того же года его задержала СБУ .