Большинство в парламенте Нидерландов выступили за поддержку Украины: от санкций до оружия

Большинство в парламенте Нидерландов согласились оказать поддержку Украине на фоне угрозы роSSийского вторжения.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на своего корреспондента в Гааге.

“Мы пренебрегаем самым главным: черные денежные потоки нужно остановить. У русских огромные активы, как в своей стране, так и за ее пределами. Мы лучше даем им отпор, когда бьем по их кошелькам”, – сказал депутат нижней палаты парламента Нидерландов Сьерд Вимер Сьордсма от партии D66 во время выступления на дебатах в парламенте.

По его мнению, Путин хочет вернуться к временам Советского Союза, и остановить его могут только большие и тяжелые санкции.

Со своей стороны депутат от партии премьер-министра Марка Рютте VVD (Народная партия за свободу и демократию) Рубен Брекельманс отметил, что Нидерланды должны быть готовы к худшему и предоставить Украине оборонное оружие на фоне агрессии со стороны РФ .

"Когда страна стоит перед такой угрозой, хорошо убедиться, что она сможет защитить себя", - сказал он. PvdA (Трудовая партия) назвала РоSSию агрессором и призвала ввести строгие санкции.

Ультраправая Партия свободы (PVV) во главе с Гиртом Уилдерсом призывает наладить связи с Россией и думать только о потребностях собственной страны.

По словам депутата Джаспера ван Дейка от Социалистической партии SP, между "оборонительным" и "наступательным" оружием нет разницы. Поэтому эта политическая сила выступает за неоказание поддержки Украине.

В Гааге палата представителей обсуждала ситуацию в Украине с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра и министром обороны Кайсой Оллонгрен.

Министр иностранных дел Нидерландов подчеркнул, что Нидерланды очень озабочены большим количеством войск на границах Украины.

“Мы должны указать, какие будут последствия. Речь идет о целостности другой страны… Произошедшее в Крыму и на востоке Украины было незаконным. И теперь мы должны убедиться, что это больше не повторится”, – подчеркнул Хукстра.

Министр обороны Оллонгрен во время своего выступления подчеркнула, что "важнейшим оружием из всех является наше единство в ЕС ".

Она добавила, что Нидерланды являются частью команды, которая может предложить помощь: в случае, если будет решено предоставить Украине военную помощь, нельзя исключать, что нидерландским солдатам придется ездить в Украину, потому что определенные типы военных товаров будут требовать определенной подготовки. При этом министр обороны подчеркнула, что "о введении в Украину войск речь не идет".

Дебаты по ситуации в Украине в парламенте Нидерландов начались 3 февраля 2022 года, в 17:00 по местному времени и продолжались вплоть до 00:35.

Напомним, Украина обратилась к Нидерландам с запросом о помощи в вооружении.

В январе министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил, что правительство страны открыто для предоставления оборонной военной помощи Украине, если будет запрос через НАТО. По состоянию на 22 января, этого запроса не было. По данным издания Bild, поставку лично блокировала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.