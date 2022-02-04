Польский Сенат принял постановление о поддержке: "без независимой Украины не может быть безопасной Польши"

"Сегодня, когда Украина столкнулась со смертельной опасностью – угрозой очередного вторжения – особенно важно, чтобы власти Республики Польша надежно поддержали соседнюю страну".

Сенат Польши единогласно принял постановление о поддержке Украины.

Об этом в Twitter сообщил украинский посол в Республике Андрей Дещица.

В постановлении говорится, что свободная Украина является одной из гарантий безопасности Польши .

Фото: Andrii Deshchytsia /Twitter

"Сегодня, когда Украина столкнулась со смертельной опасностью – угрозой очередного вторжения – особенно важно, чтобы власти Республики Польша надежно поддержали соседнюю страну. Без независимой Украины не может быть безопасной Польши ", – говорится в документе.

Фото: Andrii Deshchytsia /Twitter

Фото: Andrii Deshchytsia /Twitter

Там также подчеркивается, что Сенат поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставки вооружения и участие солдат НАТО в обучении украинских военных.

Напомним, Польша активно выступает в поддержку Украины на фоне стягивания Россией войск к границам и выдвижения Кремлем ультиматумов по поводу запрета на вступление в НАТО. На этой неделе с официальным визитом Украину посетил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

На днях польское правительство одобрило решение о предоставлении Украине оборонной помощи в виде боеприпасов и ПЗРК.