"Вторжение возможно, но каковы намерения Путина?", – Волкер

"Путин хочет посмотреть, будет ли поддержка Украины... Она очень велика. Путин должен принять это во внимание".

"Вторжение возможно, но каковы намерения Путина?", – Волкер
Фото: twitter

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал два условия, при которых вторжение РоSSии в Украину вероятно в ближайшее время.

По мнению американского дипломата, риск вторжения следует разделить на две части: возможность и намерения.

"Возможность есть, РоSSия накопила очень большую силу и в Украине, и вокруг нее. Поэтому, конечно, вторжение возможно, но каковы намерения у Путина? Намерен ли он использовать военные силы или использовать их в дипломатическом смысле? Я думаю, он выжидает и хочет посмотреть, какие уступки ему предложат или не будут предложены, и будет ли поддержка Украины", – сказал он в интервью телеканалу "Украина 24".

Волкер считает, что Путин действительно хочет всего, что требует от Запада, но вряд ли он ожидает, что это будет исполнено. По мнению дипломата, роSSийский президент хочет посмотреть, чего можно добиться переговорами, а чего - военной агрессией.

"Мы видим, что поддержка Украины очень велика, она идет потоком. Путин должен принять это во внимание. В то же время он видит, что стоимость вторжения в Украину будет огромной, это будет дорого стоить РоSSии, и она не сможет отрицать, что ведет боевые действия, как это было на Донбассе", – сказал американский дипломат.

Волкер подчеркнул, что, несмотря на это, риск нападения остается.

"РоSSияне наращивают военную мощь, они представляют угрозу. А когда наращивание происходит, когда-то силы могут быть использованы", – сказал он.

Напомним, в середине января Волкер оценил вероятность нового вторжения РоSSии в Украину в 70%. Он выступил за немедленное введение санкций в отношении РФ и предоставление Украине помощи в сфере безопасности со стороны западных партнеров.

Вчера ряд американских СМИ написали, что РоSSия собирается сфабриковать повод для вторжения в Украину – использовать фейковое видео с нападением "украинцев" на роSSийскую территорию или на русскоязычных граждан на Востоке Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что США передали Украине информацию о подготовке Россией провокации по видео еще до публикации в СМИ.

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