"С удивлением узнал из интернета", – нардеп Кузьминых об объявлении в розыск

Депутат заявил, что не скрывается, а повестки не получал.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, которого разоблачили более чем на полмиллиона гривен взятки и объявили подозрение, заявил, не получал повестку на допрос. А об объявлении в розыск узнал из интернета.

Об этом Кузьминых заявил 4 февраля.

"Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не намерен. Глядя на информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях", – написал он в фейсбуке.

Народный депутат отметил, что его адвокат ежедневно предоставляет информацию на официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро Украины.

"В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом. Все наши контакты работникам НАБУ известны", - добавил он.

Кузьминых заявил, что больше всех заинтересован рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде.

НАБУ объявило Кузьминых в розыск 3 февраля. Сообщалось, что решение принято "из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ".

В Антикорбюро утверждали, что подозреваемого "должным образом сообщили заранее" о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, но повестки о вызове народный избранник проигнорировал. Там добавили, что и сам нардеп, и его защитник отказались сообщить следствие о заведении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый.

28 января НАБУ разоблачило народного депутата Кузьминых во время получения взятки в размере 558 тыс. грн. По информации следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что информация о разоблачении Кузьминых во взяточничестве стала для него и коллег шоком.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых. На следующий день в НАБУ заявили, что нардеп проигнорировал уже три повестки и не явился в правоохранительные органы. Кроме того, лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило, что в настоящее время Кузьминых находится в заведении здравоохранения.

2 февраля спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых направил главе партии Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии письма "о событиях при его участии, которые имели место 28 января 2022 года", в которых он просит временно исключить его из фракции.