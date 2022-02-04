Присоединение Украины к центру НАТО по киберобороне заблокировала Венгрия, – СМИ

Заявку о присоединении могут пересмотреть.

Присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) заблокировала Венгрия.

Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на собственные источники.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о факте блокирования.

Украина подала официальный запрос на присоединение к Центру в августе 2021 года. Процедура одобрения заявки началась в октябре.

Украина могла бы стать членом CCDCOE уже с 1 января 2022 года, однако через некоторое время венгерское правительство заявило о блокировании нашего вступления.

Согласно правилам, заявку через некоторое время могут снова пересмотреть, в частности, учитывая кибератаки на Украину. Но в случае успеха присоединиться к CCDCOE удастся только во втором полугодии 2022 года, поскольку Совет центра принимает решение о расширении состава участников только дважды в год.

Венгрия пока публично не обнародовала свою позицию на этот счет.

Стоит добавить, что базирующийся в Таллинне Объединенный центр формально не является структурой Альянса.

Центр оказывает большое влияние на действия Североатлантического союза в области киберзащиты. Его основали семь стран, а сегодня он насчитывает 20 участников – 17 членов НАТО и 3 страны-партнера.

Уникальность Центра в том, что в его составе вместе работают военные, гражданские, представители правительства. Работа центра сфокусирована на трех основных направлениях: исследование, тренировка и обучение.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден в возможности достижения компромисса между Россией и странами-членами НАТО по так называемым гарантиям безопасности. Орбан надеется на подписание соглашений, гарантирующих безопасность РоSSии.

Венгрия также считает нецелесообразным размещать на своей территории дополнительные силы НАТО.