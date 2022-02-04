В Тернопольской области будут судить депутата облсовета, который открыто угрожал журналистам

В Тернопольской области депутата областного совета будут судить за угрозы насилием журналисту. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"Прокуроры Бережанской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Тернопольского областного совета по факту умышленной угрозы насилием журналисту, в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности (ч. 1 ст. 345-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в апреле 2021 года депутат облсовета после опубликованного на странице печатного СМИ в социальной сети Facebook сообщения о деятельности местной общественной организации, требовал у журналиста прекратить распространение этой информации.

Депутат открыто угрожал применением насилия в отношении представителя средства массовой информации и его коллеги по редакции.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи полиции.

Напомним, по состоянию на декабрь 2021 года в Украине зарегистрировано 189 уголовных производств из-за противоправных действий в отношении журналистов. Больше всего случаев противоправных действий в отношении представителей средств массовой информации зафиксировано в Киеве , Одесской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

В общей сложности 64-м лицам сообщено о подозрении, а в суд уже направлено 38 обвинительных актов.