Верховный Суд признал незаконным выговор Совета НБУ Рожковой

Верховный Суд Украины признал незаконным решение Совета Национального банка Украины о выговоре первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой. Об этом написала Рожкова в фейсбуке.

Верховный Суд признал незаконным выговор Совета НБУ Рожковой

«Верховный Суд признал, что Совет НБУ превысил свои полномочия во время оглашения выговора. А именно дисциплинарное взыскание юридически ничтожно», — написала она.

Согласно решению суда, ни один нормативный акт, в частности регламент, не наделил Совет НБУ полномочиями осуществлять дисциплинарное производство или привлекать кого-либо к какому-либо из видов юридической ответственности, поэтому примененное к лицу дисциплинарное наказание не требует опровержения судом в порядке, определенном законодательством о труде.

«Это решение важно еще и тем, что создает преюдицию, которая будет защищать в дальнейшем от такого „совкового“ произвола», — добавила Рожкова.

История конфликта

Ранее «Минфин» писал, что шестой апелляционный админсуд закрыл производство по этому делу, уточняет издание.

Совет НБУ в октябре прошлого года выразил недоверие и вынес выговор Екатерине Рожковой за нанесение ущерба имиджу Нацбанка и нарушение стратегии коммуникации, в частности, политики «единого голоса».

Поводом для выговора стало интервью Рожковой одному из изданий, где она раскритиковала политику НБУ.

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