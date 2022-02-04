Достижение мира на Донбассе усложняет РоSSия, потому что неправильно трактует Минские соглашения, – Квин

Кроме того, РФ единственная из участниц "нормандской четверки" не придерживается достигнутых договоренностей.

Достижение мира на Донбассе усложняет РоSSия, потому что неправильно трактует Минские соглашения, – Квин
Кристина Квин
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Мирного урегулирования ситуации на Донбассе не удается достичь из-за неправильной трактовки Москвой Минских соглашений. РоSSия единственная из участниц "нормандской четверки" не придерживается достигнутых договоренностей.

Такое мнение высказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"РоSSийская Федерация неправильно трактует эти договоренности (Минские соглашения – ред.), и пока они будут так продолжать, достичь компромисса и продвигаться вперед будет сложно", – заявила Квин в эфире телеканала "1+1".

Дипломат отметила противоречия: РоSSия убеждает всех, что она не является участницей конфликта на востоке Украины, при этом она является подписателем Минских соглашений.

Квин также считает, что переговоры с сепаратистами, которые от украинской стороны требует РФ, не имеют смысла.

"РоSSия считает себя непричастной. Я думаю, что это странно, ведь именно она подписала Минские соглашения. Однако она утверждает, что это дело только Украины, и призывает вести переговоры с сепаратистами. Это не действенно. Это не в пользу Украины вести переговоры с группой, как вы сказали, террористов, не желающих решить проблему", – сказала она.

По ее мнению, РФ пытается создать альтернативную реальность, в которой она не является участником конфликта, однако отрицать свою причастность со стороны Кремля "нелогично".

"Насколько мы знаем, РоSSия поддерживает сепаратистов. Сепаратисты не видят выгоды решения этой ситуации, ведь РФ их финансирует и их "все устраивает". У них станет меньше роSSийских денег, если они присоединятся к Украине и будут жить по ее законам", – указала Квин.

По мнению американской дипломатки, проблема заключается и в том, что три участника "нормандского формата", в том числе Германия, Украина и Франция, прилагают максимум усилий, чтобы добиться прогресса и выполнить Минские соглашения. В то же время РФ совсем не придерживается договоренностей, считает Квин.

Временная поверенная в делах США подчеркнула, что Украина и другие "активные игроки" в Минских договоренностях и "нормандской четверке" единственные в позиции, что за столом переговоров не могут оказаться только Киев и сепаратисты. Ведь тогда вопрос никогда не решится и перейдет в замороженный конфликт, как в Приднестровье.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что выполнение Минских соглашений уничтожит Украину. Он призвал разработать новый документ, "который был бы действительно выполним и заставил Путина отвести свои войска и танки".

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