МИД Израиля вызвал посла Украины из-за поста в Facebook

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Украины Евгения Корнийчука для разъяснения его позиции по противодействию агрессивным действиям РоSSии на границе нашего государства.

Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel.

Корнийчука вызвали за пост в Facebook, в котором он раскритиковал позицию министра иностранных дел Израиля Яира Лапида по поводу невозможности прямой конфронтации между Россией и Украиной.

"В настоящее время оценка состоит в том, что мы не увидим силового противостояния в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", – заявил глава израильского МИД Лапид.

Евгений Корнийчук отметил, что РоSSия уже давно ведет именно войну против Украины. Он подчеркнул, что позиция главы МИД Израиля не совпадает с позицией союзников обоих государств – США , Великобритании и Европейского Союза.

"Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук комментирует недавние заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида для прессы. Я был глубоко поражен недавними высказываниями господина Лапида по поводу его видения "роSSийско-украинского конфликта", – отметил украинский дипломат.

"Я хотел бы напомнить господину Министру, что это не конфликт – это ВОЙНА, которую РоSSия агрессивно и цинично ведет против Украины. Обидно, что господин Лапид не заметил продолжающуюся уже восемь лет войну в центре Европы. К сожалению, господин министр повторяет риторику роSSийской пропаганды и игнорирует тревожные сообщения от своих сильнейших союзников - США , Великобритании и ЕС о высокой вероятности полномасштабного роSSийского военного вторжения в Украину в ближайшие недели", - заявил Корнийчук.

Посол отметил, что в случае нападения РоSSии на Украину и начала большого конфликта в Европе Израиль останется лицом к лицу с иранской проблемой. Дипломат посоветовал израильской стороне приехать в Киев и услышать и украинскую, а не только московскую позицию.

"Разделяя беспокойство Израиля относительно ядерной программы Ирана, я осмеливаюсь предположить, что если в Европе начнется полномасштабная война, Израиль останется один на один с иранской угрозой. Я бы предложил господину Лапиду поговорить не только с министром иностранных дел государства-агрессора, а и пообщаться с украинской стороной, чтобы увидеть реальную картину, а не использовать роSSийские клише", – отметил посол Украины в Израиле.

Евгений Корнийчук также напомнил, что президент Зеленский приглашал руководителей Израиля в Украину, а их визит в Киев "сегодня имел бы большое значение для нашей страны".

"Наши американские, британские и европейские коллеги, как и многие другие, это уже сделали", – напомнил украинский дипломат.