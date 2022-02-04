Генконсульства Турции откроют во Львове и Харькове

Украинское представительство в Анталии повысят до уровня Генерального консульства.

Генконсульства Турции откроют во Львове и Харькове
Фото: телеканал ДОМ

Турция вскоре расширит дипломатическое представительство в Украине двумя новыми генеральными консульствами. Их откроют в Харькове и Львове.

Об этом на брифинге 4 февраля заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Для Украины открытие генеральных консульств Турции означает больше дипломатического присутствия, больше возможностей по привлечению туристов и больше возможностей по привлечению турецких инвестиций в Украину", – отметил министр.

Уровень своего дипломатического присутствия повысит и Украина: украинское представительство в Анталии повысят до уровня Генерального консульства.

"Для Украины повышение статуса нашего консульства в Анталии будет означать еще более качественные услуги для украинских туристов и еще больше защиты для них в случае чрезвычайных ситуаций во время их отдыха", - пояснил глава украинского МИД.

Напомним, 3 февраля Украину посетил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Вчера Украина и Турция подписали Соглашение о зоне свободной торговли и ряд других документов. Сотрудничество предусматривает строительство в Украине завода для изготовления беспилотников "Байрактар". Их будут оснащать украинскими двигателями, производимыми на "Мотор Сич".

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