"Стратегия запугивания со стороны Москвы не действует. Этот раунд РоSSия проиграла", – Кулеба

"Документы, которые Украина подписала с Турцией, не подписываются на пороге войны или дестабилизации".

Уровень поддержки Украины международными партнерами свидетельствует о том, что избранная Кремлем стратегия запугивания не действует.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, подводя итоги уходящей недели.

Глава МИД заверил, что несмотря на высокие риски, ситуацию удается держать стабильной и контролируемой, а Киев сегодня стал направлением номер один в мировой международной политике.

Подводя итоги визита в Украину президента Турции Реджепа Эрдогана, Кулеба отметил важность заключенных межгосударственных соглашений и посреднической роли Турции между Россией и Украиной.

"Документы, которые Украина подписала с Турцией, не подписываются на пороге войны или дестабилизации. Заключение этих соглашений – еще одно свидетельство, что, несмотря на все страшилки и угрозы, Украина сегодня крепко стоит на ногах и уверенно развивается, а партнеры верят в Украину. Следовательно, стратегия запугивания со стороны Москвы не действует. Этот раунд РоSSия проиграла", – заявил глава украинского МИД .

По словам Кулебы, дипломатическая позиция Украины сегодня самая сильная с 2014 года.

Он отметил, что очень важно сейчас не дать расшатать ситуацию изнутри, и призвал соотечественников верить в Украину.