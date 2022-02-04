Экс-министр финансов Украины Яресько увольняется из Совета финуправления и контроля Пуэрто-Рико после преодоления банкротства

Она возглавляла наблюдательный совет с 2017 года.

Экс-министр финансов Украины Яресько увольняется из Совета финуправления и контроля Пуэрто-Рико после преодоления банкротства
Наталія Яресько

Экс-министр финансов Украины, исполнительный директор Финансового наблюдательного совета Пуэрто-Рико Наталья Яресько заявила о своей отставке после утверждения плана преодоления кризиса и вхождения в "период стабильности".

Яресько объявила об отставке после того, как федеральный судья одобрил план реструктуризации, сокращающий большую часть государственного долга в размере $70 млрд. Об этом пишут NBC News.

План сокращает часть долга, благодаря чему снизятся ежегодные выплаты.

"Я оставляю наблюдательный совет в период восстановления и стабильности. Я уверена, что путь, который привел нас к этому важному этапу, приведет Пуэрто-Рико к дальнейшему росту и процветанию", – заявила Яресько.

Напомним, в январе Совет по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико под управлением Яресько разработал план вывода страны из кризиса после дефолта. Он предусматривает списание 80% госдолга страны. В 2015 году правительство Пуэрто-Рико объявило дефолт по государственному долгу, сумма которого тогда превышала 70 млрд долларов. Кроме того, у страны было еще более 50 млрд долларов государственных пенсионных обязательств. В 2017 году после крупнейшего в истории США муниципального банкротства остров Пуэрто-Рико был помещен под защиту суда.

Пуэрто-Рико находится под юрисдикцией США, и американское правительство с целью вывода острова из кризиса создало специальный наблюдательный совет. В начале 2017 года исполнительным директором Совета стала Яресько.

Яресько была министром финансов Украины со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года. Она родилась в США, но в начале 90-х переехала в Украину.

В 2015 году под ее руководством Украина провела реструктуризацию внешнего долга по 13 выпускам еврооблигаций на общую сумму 15 млрд долларов. Договоренность предполагала списание около 3 млрд долларов и отсрочку выплаты 8,5 млрд долларов основной суммы долговых обязательств на четыре года.

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