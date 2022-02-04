Украина не стала участницей киберцентра НАТО, поскольку соседняя страна ЕС была против, - Данилов

Украина не смогла стать участницей Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО, поскольку ее не поддержала одна из стран Европейского Союза, проголосовав против этого.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в эфире телеканала "1+1", пишут Українські Новини.

“Конечно, не об американцах речь шла (о “партнерах в кавычках”). Вы знаете, что США нам как никто помогает. Нам большую помощь сейчас оказывает Великобритания... Я могу привести пример страны, которая является партнером. Есть такой Институт, как кибер-НАТО. Летом прошлого года мы подали туда все документы, прошли все соответствующие верификации, там, как и в НАТО, решение принимается консенсусом», – сказал Данилов.

Он отметил, что такое решение было принято одной из стран, в то время как Украине уже восьмой год идет война с Россией и Украина постоянно подвергается кибератакам со стороны РоSSии.

“Это страна Евросоюза . Это наши соседи. Они нам отказали. Так скажите, я в этом случае вправе сказать то, что для нас это "партнеры"?.. Одна страна из всех входящих в альянс против", - добавил секретарь, отвечая на вопросы главы партии "Голос" Киры Рудык относительно формулировки "партнеры в кавычках".

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил кибератаки на Украину и пообещал украинцам помощь в борьбе с кибератаками.

В январе 2022 года Служба безопасности Украины заблокировала более 120 кибератак на украинские органы власти. В течение месяца киберспециалисты СБУ проанализировали более 25 тысяч критических событий информационной безопасности.

Кибератака на Украине в ночь с 13 на 14 января была самой мощной за последние четыре года. По результатам заседания СНБО 24 января сообщили, что пострадали 22 сайта органов государственной власти, шести из которых нанесли значительный ущерб. 70 сайтов отключили по указанию правоохранителей. Чувствительная информация потеряна не была.

В ночь на 26 января была осуществлена кибератака на официальный сайт Украины Ukraine.ua. В результате действий хакеров был недоступен для пользователей в течение нескольких часов.