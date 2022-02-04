Кубраков рассказал, как ЗСТ с Турцией повлияет на украинскую инфраструктуру

Министр назвал договоренности историческими.

Кубраков рассказал, как ЗСТ с Турцией повлияет на украинскую инфраструктуру
Фото: Пресслужба

Договоренности в рамках подписанного 3 февраля соглашения о ЗСТ между Украиной и Турцией станут основой для углубления сотрудничества и реализации новых инфраструктурных проектов.

Об этом после участия в заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В частности, это касается полной либерализации автомобильных перевозок, сотрудничества на море, расширения географии авиаперелетов между странами и туризма.

"В рамках Соглашения о ЗСТ достигнута историческая договоренность – о полной либерализации автомобильных перевозок. Вскоре будут сняты ограничения для украинских автоперевозчиков на рынке Турции, в частности, это касается и въезда пустого транспорта. То есть фуры смогут заезжать пустыми и возвращаться с товарами", - рассказал Кубраков.

Отдельно министр акцентировал внимание на расширении сотрудничества Украины и Турции в дорожной отрасли.

Бизнес обеих стран уже интенсивно сотрудничает. Это заметно, в частности, в дорожной отрасли. Турецкие компании активно присутствуют на украинском дорожном рынке”, – отметил он.

Александр Кубраков отметил, что ряд турецких компаний уже привлечены к строительству ключевых дорог в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка": М-30 Стрый - Изварино, Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, М-18 Харьков - Симферополь - Алушта – Ялта и т.д.

“Именно турецкие компании строят мосты – в Кременчуге и Запорожье. Надеюсь, что сотрудничество удастся расширить благодаря новым проектам, в том числе и строительству концессионных дорог", - подчеркнул он.

Министр также выразил надежду на участие турецких партнеров и инвесторов в украинских проектах по развитию морских и горнолыжных курортов, гостиничных комплексов и другой туристической инфраструктуры.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского к 2024 году планируется обновить 24 тысячи километров дорог.

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