Студенты Могилянки пришли под Кабмин, несмотря на обещание властей не вмешиваться в выборы президента вуза

К требованию отставки министра образования Шкарлета уже присоединились студенты КПИ.

Фото: Настя Иванцив

Утром 4 февраля в Киеве у стен Кабинета министров начался протест. На акцию вышли студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия". К ним присоединились студенты НТУУ "Киевский политехнический институт имени Сикорского".

Об этом с места события сообщает корреспондент LB.ua.

Протестующие держат в руках плакаты с требованием отставки главы министерства образования и науки Сергея Шкарлета.

Студенты устроили акцию, несмотря на обещание властей не вмешиваться в выборы президента "Киево-Могилянской академии".

Фото: Настя Иванцив

Фото: Настя Иванцив

Фото: Настя Иванцив

Фото: Настя Иванцив

После того, как студенты Могилянки объявили забастовку, состоялось совещание с участием представителей руководства и студенческого самоуправления, Минобразования, руководства Верховной Рады и народных депутатов.

По его результатам Минобразования отменило повторный конкурс на избрание президента Могилянки.

Как известно, 2 февраля Минобразования объявило повторный конкурс на должность президента НаУКМА. Выборы должны были состояться 27 апреля. Такое решение объяснили тем, что в соответствии с результатами заседания экспертно-кадровой комиссии министерства были установлены нарушения законодательства и устава университета в процессе проведения выборов в Киево-Могилянской академии.

Наблюдательный совет НаУКМА также осудил решение Минобразования об объявлении повторного конкурса на пост президента вуза.

В сентябре 2021 года состоялись выборы ректора Киево-Могилянской академии. Тогда президента вуза не смогли избрать, поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Были назначены повторные выборы, на которых 27 января 2022 года одержал победу бывший министр образования Сергей Квит.

Выборы пытались сорвать. Камеры зафиксировали, как неизвестные люди в черном похитили один из ящиков с бюллетенями и влили в него зеленую жидкость. Впоследствии ящик вернули. Несмотря на это, избирательная комиссия единогласно признала выборы состоявшимися.

1 февраля Минобразования обнародовало заявление по поводу результатов выборов в "Могилянке" и призвало "граждан, в первую очередь сообщество НаУКМА, сохранять спокойствие и благоразумие".

28 января МОН принял решение возложить временное исполнение обязанностей президента НаУКМА на декана юридического факультета Дениса Азарова. 31 января с ним, а также с главами студенческого самоуправления НаУКМА, встретился министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В тот же день МОН проинформировало Службу безопасности Украины о возможных акциях протеста, в том числе возле здания министерства.

Могилянское сообщество призвало МОН подписать контракт с избранным президентом вуза. А глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился в Минобразования, МВД и Генпрокуратуру по поводу ситуации вокруг выборов главы НаУКМА.

В поддержку Могилянки выступил Украинский католический университет.

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