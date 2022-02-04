США пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в Украину

Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность объявленным планом РоSSии ввести 30 тыс. военнослужащих в Беларусь для военных учений.

США пригрозили Беларуси санкциями, аналогичными роSSийским, в случае участия во вторжении в Украину
Фото: ednews.net

Беларусь ждут санкции, аналогичные роSSийским, если она присоединится к вторжению РоSSии на территорию Украины.

Об этом заявила помощник госсекретаря США по Европе и Евразии.Карен Донфрид, сообщает в Twitter Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.

Сегодня Донфрид провела встречу с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. В ходе встречи стороны обсудили наращивание роSSийских войск в Беларуси и продолжение нарушения прав человека режимом Лукашенко.

"Она (Карен Донфрид – ред.) вновь выразила обеспокоенность объявленным планом РоSSии ввести 30 тыс. военнослужащих в Беларусь для военных учений, в частности, более 100 тыс. военнослужащих уже находятся на границе РоSSии с Украиной", - говорится в сообщении.

"Помощник госсекретаря Донфрид также подчеркнула, что Беларусь столкнется с ответными последствиями, как и РоSSия, если будет частью плана дальнейшего вторжения в Украину", - сказано в заявлении.

Помощник госсекретаря США подчеркнула, что нынешние санкции против режима Лукашенко являются ответом на постоянные нарушения прав человека. Она призвала режим освободить более 1000 политических заключенных, которые находятся в белорусских тюрьмах.

(1/4) Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs Karen Donfried spoke with Belarusian Foreign Minister Vladimir Makei today about the concerning buildup of Russian troops in Belarus and the continued human rights abuses by the Lukashenka regime.

— DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) February 3, 2022

Напомним, накануне спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Конгресс США готов ввести новые "сильные" санкции как в отношении РоSSии, так и в отношении президента РФ Владимира Путина в случае роSSийского вторжения в Украину.

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