США располагают инструментами, которые позволят им "повлиять" на компании КНР в случае, если они попытаются смягчить эффект возможных санкций стран Запада в отношении РоSSии в связи с ситуацией вокруг Украины.

Об этом заявил 3 февраля официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

"У нас есть набор инструментов, которые мы можем задействовать, если увидим, что компании, включая КНР , делают все возможное, чтобы смягчить эффект от мер США против РФ по экспортному контролю, помочь (РоSSии) избежать их или обойти их", - цитирует Прайса роSSийский телеканал RT.