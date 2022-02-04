США могут повлиять на китайские компании, если те попытаются ослабить эффект санкций Запада против РоSSии, - Прайс

Для таких целей Соединенные Штаты Америки располагают необходимыми инструментами, заявляют в Госдепартаменте США.

США могут повлиять на китайские компании, если те попытаются ослабить эффект санкций Запада против РоSSии, - Прайс
Фото: dip.org.ua

США располагают инструментами, которые позволят им "повлиять" на компании КНР в случае, если они попытаются смягчить эффект возможных санкций стран Запада в отношении РоSSии в связи с ситуацией вокруг Украины.

Об этом заявил 3 февраля официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

"У нас есть набор инструментов, которые мы можем задействовать, если увидим, что компании, включая КНР, делают все возможное, чтобы смягчить эффект от мер США против РФ по экспортному контролю, помочь (РоSSии) избежать их или обойти их", - цитирует Прайса роSSийский телеканал RT.

Напомним, Администрация США готова рассматривать предложенные Конгрессом варианты санкций против РФ, в том числе и те, которые предлагается ввести независимо от того, начнет ли РоSSия полномасштабное вторжение на территорию Украины.

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