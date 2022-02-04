Получит ли Украина эстонские гаубицы, будут решать Германия и Финляндия

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что решение о передаче оружия еще не принято, и она не знает, каким оно будет.

Получит ли Украина эстонские гаубицы, будут решать Германия и Финляндия
Анка Фельдгузен
Фото: minjust.gov.ua

Германия вместе с Финляндией будут решать, получит ли Украина гаубицы из Эстонии в рамках содействия в укреплении обороноспособности на фоне угрозы вторжения РоSSии.

Об этом сообщила в интервью для издания "НВ" посол Германия в Украине Анка Фельдгузен.

"В Германии есть очень большой общественный консенсус не поставлять оружие в зоны острого конфликта... Мы никогда не блокировали в НАТО поставки нелетального оружия, и Украина будет получать оружие, которое она просила в июне прошлого года, в том числе и антидроновое оружие из Литвы. Что касается гаубиц. Это наши достаточно жесткие правила экспорта, и это правда. Мы продали эти гаубицы сначала финнам, они потом эстонцам. Финны и мы решим, можно ли передать эти девять очень старых гаубиц в Украину. Это решение пока не принято, и я тоже не знаю, каким оно будет", - сказала Фельдгузен.

Напомним, 27 января посол ФРГ в Таллинне Кристиана Хохманн заявила, что Берлин обрабатывает запрос Эстонии на передачу Украине 122-мм гаубиц немецкого производства. Решение Германии по этому вопросу будет подготовлено и передано Эстонии в ближайшее время.

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