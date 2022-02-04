МОН отзовет приказ о новом конкурсе на избрание президента НаУКМА, - Бабак

Министерство образования и науки отзовет свой приказ об объявлении нового конкурса на избрание президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Об этом в Telegram сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Приказ МОН об объявлении нового конкурса на избрание Президента Могилянки будет отозван. Могилянка сама будет определять свое будущее", - написал Бабак.

Он также отметил, что правительственное совещание, посвященное ситуации с избранием руководителя НаУКМА, длилось почти 3 часа. В нем приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр образования Сергей Шкарлет, представители Комитета образования и науки Верховной Рады и представители НаУКМА.

Как известно, 2 февраля Минобразования объявило повторный конкурс на должность президента НаУКМА. Выборы должны были состояться 27 апреля. Такое решение объяснялось тем, что по результатам заседания экспертно-кадровой комиссии министерства установлены нарушения законодательства и устава университета в процессе проведения выборов Киево-Могилянской академии.

Наблюдательный совет НаУКМА также засудил решение Минобразования об объявлении повторного конкурса на пост президента вуза.

Напомним, в сентябре 2021 состоялись выборы ректора Киево-Могилянской академии. Тогда президента вуза не смогли избрать, поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Были назначены повторные выборы, на которых 27 января 2022 года одержал победу бывший министр образования Сергей Квит.

1 февраля Минобразования обнародовало заявление о результатах выборов в "Могилянке" и призвало "граждан, в первую очередь сообщество НаУКМА, сохранять спокойствие и благоразумие". 28 января МОН принял решение возложить временное исполнение обязанностей президента НаУКМА на декана юридического факультета Дениса Азарова. 31 января с ним, а также с главами студенческого самоуправления НаУКМА, встретился министр образования и науки Сергей Шкарлетт. В тот же день МОН проинформировал Службу безопасности Украины о возможных акциях протеста, в том числе возле здания министерства.

Могилянское сообщество призвало МОН подписать контракт с избранным президентом вуза. А глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к Минобразования, МВД и Генпрокуратуры о ситуации вокруг выборов главы НаУКМА.

В поддержку Могилянки выступил Украинский католический университет.