Белый дом готов рассмотреть превентивные санкции против РоSSии

"Мы никогда не определяли "красные линии" по этому вопросу".

Администрация США готова рассматривать предложенные Конгрессом варианты санкций против РФ , в том числе и те, которые предлагается ввести независимо от того, начнет ли РоSSия полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в четверг во время брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина".

На вопрос журналиста о том, поддерживает ли Белый дом предложения некоторых конгрессменов ввести часть санкций против РоSSии сразу, не увязывая их с нападением РФ на Украину, представительница Белого дома дала понять, что такая возможность не исключается.

"Мы никогда не определяли "красные линии" в этом вопросе: мы уже вводили превентивные санкции и обсуждаем с членами Конгресса законопроект (об ограничительных мерах - ред.)", - заявила Псаки.

Представительница Белого дома отметила, что конгрессмены еще не завершили согласование между собой текста этого законопроекта.

Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщал, что лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл поддерживает введение в отношении РоSSии санкций еще до возможного вторжения в Украину. Он подчеркнул, что считает "менее эффективными" санкции, которые будут введены только в случае такого нападения.

Со своей стороны несколько дней назад Белый дом официально подтвердил готовность США ввести персональные санкции против ближайших к Кремлю людей в случае вторжения в Украину.

Напомним, западные партнеры Украины неоднократно заявляли, что в случае нового нападения на Украину РоSSию ожидают "невиданные" санкции. Президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против Владимира Путина.