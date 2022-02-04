Белый дом готов рассмотреть превентивные санкции против РоSSии
"Мы никогда не определяли "красные линии" по этому вопросу".
Администрация США готова рассматривать предложенные Конгрессом варианты санкций против РФ, в том числе и те, которые предлагается ввести независимо от того, начнет ли РоSSия полномасштабное вторжение на территорию Украины.
Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в четверг во время брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина".
На вопрос журналиста о том, поддерживает ли Белый дом предложения некоторых конгрессменов ввести часть санкций против РоSSии сразу, не увязывая их с нападением РФ на Украину, представительница Белого дома дала понять, что такая возможность не исключается.
"Мы никогда не определяли "красные линии" в этом вопросе: мы уже вводили превентивные санкции и обсуждаем с членами Конгресса законопроект (об ограничительных мерах - ред.)", - заявила Псаки.
Представительница Белого дома отметила, что конгрессмены еще не завершили согласование между собой текста этого законопроекта.
Ранее на этой неделе телеканал CNN сообщал, что лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл поддерживает введение в отношении РоSSии санкций еще до возможного вторжения в Украину. Он подчеркнул, что считает "менее эффективными" санкции, которые будут введены только в случае такого нападения.
Со своей стороны несколько дней назад Белый дом официально подтвердил готовность США ввести персональные санкции против ближайших к Кремлю людей в случае вторжения в Украину.
Напомним, западные партнеры Украины неоднократно заявляли, что в случае нового нападения на Украину РоSSию ожидают "невиданные" санкции. Президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против Владимира Путина.
Детали экономических последствий для РоSSии уже обнародовал Белый дом: в частности, рассматривается возможность введения ограничений на поставки в РФ высокотехнологичной продукции.