Конкурсная комиссия снова не смогла утвердить кандидатуру главы САП
Сделать это помешало отсутствие кворума.
3 февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогла утвердить результаты конкурса из-за отсутствия кворума, сообщает "Лига.net".
Член комиссии Андрей Гуджал сообщил, что он в командировке, Евгений Соболь сказал, что опаздывает, а Елена Бусол заявила, что не будет посещать заседание.
3 февраля комиссия должна была утвердить свои оценки кандидатам на должность главы САП, объявив таким образом победителя.
Это была уже третья попытка избрать главу САП. На заседаниях 21 и 24 декабря члены комиссии отказались подтвердить результаты кандидатов.
По итогам конкурса, действующий прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк набрал 229 баллов, а детектив НАБУ Александр Клименко – 246.
Напомним, 10 января 2022 года детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко сообщил, что кадровые подразделения Офиса Генпрокурора потеряли его документы.