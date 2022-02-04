Конкурсная комиссия снова не смогла утвердить кандидатуру главы САП

Сделать это помешало отсутствие кворума.

Конкурсная комиссия снова не смогла утвердить кандидатуру главы САП
Скріншот із трансляції засідання
Фото: Ліга.net

3 февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогла утвердить результаты конкурса из-за отсутствия кворума, сообщает "Лига.net".

Член комиссии Андрей Гуджал сообщил, что он в командировке, Евгений Соболь сказал, что опаздывает, а Елена Бусол заявила, что не будет посещать заседание.

3 февраля комиссия должна была утвердить свои оценки кандидатам на должность главы САП, объявив таким образом победителя.

Это была уже третья попытка избрать главу САП. На заседаниях 21 и 24 декабря члены комиссии отказались подтвердить результаты кандидатов.

По итогам конкурса, действующий прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк набрал 229 баллов, а детектив НАБУ Александр Клименко – 246.

Напомним, 10 января 2022 года детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко сообщил, что кадровые подразделения Офиса Генпрокурора потеряли его документы.

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