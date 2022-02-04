Работа Deutsche Welle в РоSSии будет прекращена с 4 февраля

Министерство иностранных дел РоSSии обратилось к корпункту немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в Москве с требованием прекратить вещание с пятницы, 4 февраля.

Об этом сообщил заведующий бюро Юрий Решето, передает "Интерфакс-Украина".

"В МИД РоSSии нам четко и ясно сказали, что с завтрашнего дня с 9 утра местного времени больше не можем работать здесь журналистами, в РоSSии это значит, что мы должны сдать в министерство наши аккредитационные карточки. С 9 часов в этом стране работать журналистами мы больше не можем", – сообщил Решето в четверг в эфире Deutsche Welle.

Запрет вещания Deutsche Welle в РоSSии стал ответом роSSийских властей на принятое вчера решение немецкого регулятора запретить роSSийский телеканал RT DE с 1 февраля. Такое решение принято из-за отсутствия у роSSийского телеканала лицензии.

Госминистр Германии Клаудиа Рот объяснила, что телеканал RT DE вещал в Германии без лицензии и даже не запрашивал ее, поэтому закрытие бюро Deutsche Welle в Москве считает неприемлемым.

"В настоящее время RT DE вещает без лицензии и не просит допуска. На этой основе земельный медийный регулятор принял решение. Это совсем другая ситуация, чем с DW, у которого сейчас отбирают лицензию", - отметила она.