Польша выдвинула номинантом на Нобелевскую премию мира Мустафу Джемилева

Кандидатуру лидера крымскотатарского народа предложила вице-спикер нижней палаты польского сейма Малгожата Госевская.

Польша выдвинула номинантом на Нобелевскую премию мира Мустафу Джемилева
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева на получение Нобелевской премии мира 2022 года, сообщает агентство "Крымские новости".

В комментарии турецкому бюро QIRIM.News польский правозащитник Петр Хлебович сообщил, что Мустафа Джемилев был номинирован на премию мира вице-спикером нижней палаты польского парламента (сейма) Малгожатой Госевской.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года – британский естествоиспытатель Дэвид Аттенборо, Всемирная организация здравоохранения, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе и Папа Римский Франциск.

В декабре 2020 года член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит Сулейманов обратился к Администрации Президента Украины с соответствующим ходатайством.

Лидера крымскотатарского народа уже номинировали на Нобелевскую премию мира – в 2009, 2011 и 2015 годах.

В 2011 году на соискание Нобелевской премии мира подали заявки 17 профессоров из Украины, Польши, Венгрии, Румынии, РоSSии, Турции и США и 3 депутата из Украины, Канады и парламента Европейского Союза. В то время заявка была подана по инициативе Организации защиты народов Германии (Gesellschaft f?r bedrohte V?lker).

Напомним, 13 ноября 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мустафу Джемилева с 78-летием.

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