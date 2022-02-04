Польша выдвинула номинантом на Нобелевскую премию мира Мустафу Джемилева

Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева на получение Нобелевской премии мира 2022 года, сообщает агентство "Крымские новости".

В комментарии турецкому бюро QIRIM.News польский правозащитник Петр Хлебович сообщил, что Мустафа Джемилев был номинирован на премию мира вице-спикером нижней палаты польского парламента (сейма) Малгожатой Госевской.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года – британский естествоиспытатель Дэвид Аттенборо, Всемирная организация здравоохранения, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе и Папа Римский Франциск.

В декабре 2020 года член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит Сулейманов обратился к Администрации Президента Украины с соответствующим ходатайством.

Лидера крымскотатарского народа уже номинировали на Нобелевскую премию мира – в 2009, 2011 и 2015 годах.

В 2011 году на соискание Нобелевской премии мира подали заявки 17 профессоров из Украины, Польши , Венгрии, Румынии, РоSSии, Турции и США и 3 депутата из Украины, Канады и парламента Европейского Союза. В то время заявка была подана по инициативе Организации защиты народов Германии (Gesellschaft f?r bedrohte V?lker).

Напомним, 13 ноября 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Мустафу Джемилева с 78-летием.