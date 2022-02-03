Задержанному в РоSSии крымскому татарину Тимуру Ялкабову грозит 19 лет тюрьмы, - Денисова

Ялкабов обязан отбывать весь срок наказания в колонии строгого режима.

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону в ходе дебатов сторон роSSийский государственный обвинитель по сфабрикованному делу попросил суд заключить в тюрьму гражданина Украины Тимура Ялкабова на 19 лет.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Ялкабов обязан отбывать весь срок наказания в колонии строгого режима, а после освобождения - 1 год и 9 месяцев ограничения свободы.

"Крымского татарина безосновательно обвиняют по части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации), - написала Денисова. - Тимура Ялкабова задержали 17 августа 2020 года после очередных массовых обысков во временно оккупированном Крыму. Дома у него осталось пять несовершеннолетних детей, в том числе полугодовалые близнецы".

Защита и подсудимый планируют выступить в дебатах на следующем заседании, назначенном на 14 февраля 2022 года.

Людмила Денисова сообщила, что призвала международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на страну-агрессора для освобождения всех, кого незаконно удерживает РоSSийская Федерация на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

"Совершая судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми украинцами, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Общую декларацию прав человека", - подчеркнула Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Напомним, 17 февраля 2021 года оккупанты в Крыму арестовали шестерых крымских татар. Среди них – Азамат Эюпов, Ленур Сейдаметов, Эрнест Ибрагимов, Олег Федоров, Тимур Ялкабов и Яшар Шихаметов.