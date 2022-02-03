"Нас интересует "физический" сжиженный канадский газ и экспертиза в нефтегазовой отрасли", - Демченков

Украинская сторона заинтересована в углублении партнерства с Канадой, которая ныне является одним из лидеров производства природного газа в мире.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра энергетики и угольной промышленности Ярослав Демченков.

"Сегодня я принял участие в Canada – Ukraine Energy Dialogue, результатом которого может стать новая запись в книге украинско-канадских энергетических отношений. Запись, которая может стать началом успешного энергетического партнерства, – сообщил Демченков. – В ближайшие 10-15 лет Украина должна осуществить энергетический переход. Найти замещение угольной генерации и стать более «зеленой», более экологично friendly... В то же время необходимо понимать, что на данном этапе это невозможно сделать за счет только энергии солнца и ветра».

Демченков заявил, что намерение Еврокомиссии включить атомную энергетику в зеленую таксономию ЕС поможет ускорить замещение вредных энергоресурсов (например, угля), и приблизить к более экологическому сочетанию источников энергии.

Значительное место в украинской энергетической стратегии, по словам чиновника, отводится атомной генерации. Министерство энергетики планирует развивать эту отрасль, поэтому Украина начала стратегическое партнерство с США в атомной энергетике.

"Но также важной частью зеленой трансформации является использование природного газа в качестве переходного топлива. Как своеобразного «мостика» между традиционной и зеленой энергетикой. Из 30 млрд кубических метров годового потребления 20 млрд мы покрываем собственным добычей, и еще 10 млрд – импортируем. В последние годы это импорт из Европейского Союза", - заметил Демченков. - Но газ, потребляемый Европой, преимущественно поступает из РоSSии. Этой «углеводородной диктатуры», использующей голубое топливо как геополитическое оружие. Это бьет по энергетической безопасности континента, бьет по потребителям, по домохозяйствам и промышленности. Поэтому мы заинтересованы в диверсификации источников поставок газа с целью усиления энергетической безопасности".

Канада сейчас занимает 5-е место в мире как производитель природного газа, поэтому она может стать одним из наиболее надежных партнеров Украины, убежден заместитель министра энергетики.

"Нас интересует "физический" сжиженный канадский газ. Но еще больше нас интересует канадская экспертиза в нефтегазовой отрасли. Те инновации, которыми располагает страна кленового листа в разработке оборудования для разведки и добычи газа - как onshore, так и offshore", - заявил Демченков. - Я надеюсь, что мы усилим партнерство в данной сфере".

Напомним, Европейская комиссия приняла решение внести атомную энергетику и природный газ в "Зеленую таксономию ЕС ".

Канада планирует дополнительно выделить 50 миллионов канадских долларов (около 39,5 млн. долларов США) на предоставление гуманитарной помощи в Украине и внедрение программ по развитию.