Монастырский призвал нацгвардейцев сообщать о травле и нарушении прав

"Ни один случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без наказания виновных".

Монастырский призвал нацгвардейцев сообщать о травле и нарушении прав
Глава МВС Денис Монастирський
Фото: facebook.com/moden.ua

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что каждый гвардеец, права которого были нарушены, может рассчитывать на поддержку высшего руководства МВД.

Глава министерства призвал нацгвардейцев в случае нарушения их прав обращаться на горячую линию МВД по номеру 15-36.

"Ни один случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и наказания виновных. Руководство МВД реагирует на них жестко в рамках законов и устава. Но, подчеркиваю, это двустороннее движение. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы, соответственно, принимать дисциплинарные и другие решения в рамках законов и своих полномочий", – цитирует главу МВД его пресс-служба.

Монастырский добавил, что на горячую линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников, если имеют информацию о нарушении прав их детей или нуждаются в поддержке или разъяснении по вопросам их службы.

Напомним, в Киеве возле Офиса президента 3 февраля прошел митинг родителей, чьи дети погибли вследствие неуставных отношений в армии. Митингующие призвали прекратить неуставные отношения и насилие в украинской армии и Национальной гвардии.

Родственники погибших неоднократно обращались в военную прокуратуру, правозащитные организации, Офис президента, но никто до сих пор не наказан. Поэтому родители погибших военнослужащих объединились в общественную организацию "Семьи непокоренных", чтобы добиться справедливости.

В акции также приняли участие родственники военнослужащих, погибших в 2018-2019 годах в воинской части НГУ 3021, где служил Артем Рябчук. 20-летний нацгвардеец в ночь на 27 января из автомата расстрелял караул, после чего скрылся с оружием. Среди погибших – четверо военных и гражданская женщина. Еще пять человек получили тяжелые ранения.

Депутат от "Слуги народа", член комитета по правоохранительной деятельности Юлия Яцик сообщила, что, по ее информации, Рябчука травили на службе.

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