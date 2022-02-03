Монастырский призвал нацгвардейцев сообщать о травле и нарушении прав

"Ни один случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без наказания виновных".

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что каждый гвардеец, права которого были нарушены, может рассчитывать на поддержку высшего руководства МВД .

Глава министерства призвал нацгвардейцев в случае нарушения их прав обращаться на горячую линию МВД по номеру 15-36.

"Ни один случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и наказания виновных. Руководство МВД реагирует на них жестко в рамках законов и устава. Но, подчеркиваю, это двустороннее движение. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы, соответственно, принимать дисциплинарные и другие решения в рамках законов и своих полномочий", – цитирует главу МВД его пресс-служба.

Монастырский добавил, что на горячую линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников, если имеют информацию о нарушении прав их детей или нуждаются в поддержке или разъяснении по вопросам их службы.

Напомним, в Киеве возле Офиса президента 3 февраля прошел митинг родителей, чьи дети погибли вследствие неуставных отношений в армии. Митингующие призвали прекратить неуставные отношения и насилие в украинской армии и Национальной гвардии.

Родственники погибших неоднократно обращались в военную прокуратуру, правозащитные организации, Офис президента, но никто до сих пор не наказан. Поэтому родители погибших военнослужащих объединились в общественную организацию "Семьи непокоренных", чтобы добиться справедливости.

В акции также приняли участие родственники военнослужащих, погибших в 2018-2019 годах в воинской части НГУ 3021, где служил Артем Рябчук. 20-летний нацгвардеец в ночь на 27 января из автомата расстрелял караул, после чего скрылся с оружием. Среди погибших – четверо военных и гражданская женщина. Еще пять человек получили тяжелые ранения.

Депутат от "Слуги народа", член комитета по правоохранительной деятельности Юлия Яцик сообщила, что, по ее информации, Рябчука травили на службе.