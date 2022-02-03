Во Франции из-за "упущений в освещении кризисов" начали расследование против Russia Today

Накануне вещание RT запретили в Германии из-за отсутствия лицензии.

Во Франции из-за "упущений в освещении кризисов" начали расследование против Russia Today
Скриншот со страницы "Russia Today"

Французский медиарегулятор Arcom начал расследование по предоставлению информации Russia Today – телеканалу, финансируемому из госбюджета РФ.

"Несколько ассоциаций сообщили о упущениях в освещении кризисов, таких как выступления "желтых жилетов" или ситуация в Сирии и Центральноафриканской Республике, - говорится в материале французского журнала (цитата из RT)", - сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Russia Today

Телеканал запросил разъяснения у регулятора, но пока ответа не получил

Руководитель роSSийского телеканала Ксения Федорова заявила, что это спланированная акция, поскольку информация о проверке появилась на следующий день после запрета вещания RT в Германии.

Напомним, Комиссия по допуску и надзору немецкого медиарегулятора Medienanstalten с 1 февраля запретила распространение в Германии телепрограммы немецкого канала русского государственного вещателя Russia Today. Причиной назвали отсутствие у канала необходимого разрешения на вещание.

В сентябре 2021 года YouTube удалил немецкие каналы RT через фейки о COVID-19.

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