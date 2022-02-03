Украина и Словакия договорились об увеличении своих мощностей для импорта газа, - Макогон

"Это повышает надежность поставок газа и усиливает энергетическую безопасность страны", – заявил гендиректор газотранспортных систем Украины.

Украина и Словакия договорились об увеличении своих мощностей для импорта газа, - Макогон
Сергій Макогон
Фото: Пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України"

Украина и Словакия договорились о тестовом увеличении гарантированных мощностей для физического импорта природного газа из Европы до 42 млн куб. м в сутки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

"Последние месяцы команда Оператора ГТС очень настойчиво работала над увеличением возможностей для Украины по поставкам газа и созданием новых маршрутов. И сегодня я рад сообщить, что наши усилия в очередной раз завершились успехом, - говорится в сообщении Сергея Макогона. - Таким образом, в дополнение к венгерскому. маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года, Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению, что повышает надежность поставок газа и усиливает энергетическую безопасность страны.

Операторы газотранспортных систем Украины и Словакии договорились об увеличении гарантированных мощностей на точке Будинце на 15 млн кубометров в сутки в тестовом режиме до апреля 2022 года.

Все участники украинского рынка газа получили еще одну возможность физически импортировать газ, необходимый для стабильного прохождения осенне-зимнего отопительного сезона и пополнения стратегически важных запасов газа в украинских газохранилищах, их активность в этом направлении должна продемонстрировать востребованность и коммерческую привлекательность маршрута, что будет важным аргументом. для продления действия соглашения и дальнейшего развития маршрута SL-UA, убежден гендиректор ГТС Украины.

"Мы видим одной из ключевых задач Оператора ГТС Украины создание новых возможностей для всего украинского рынка газа, и за последние несколько месяцев увеличили гарантированные мощности для поставки газа в Украину на 85%. Уже с февраля на суточных аукционах украинские компании смогут забронировать мощности нового словацко- украинского маршрута для обеспечения потребностей страны в природном газе. Мы продолжим активно работать над тем, чтобы увеличить гарантированные мощности на постоянной основе", – написал Макогон.

Физические мощности Словакии и Украины должны обеспечить на гарантированной основе расширенный доступ европейских компаний к украинским подземным газовым хранилищам. Также эти мощности будут способствовать усилению безопасности поставок природного газа в Украину.

Напомним, 3 февраля стало известно, что "Бухарестская девятка", в состав которой входит Словакия, предоставит Украине оборонную помощь.

В ноябре 2021 года Словакия подписала Декларацию об европейской перспективе Украины.

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