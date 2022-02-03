ВАКС продлил меру пресечения Труханову до 3 апреля

Городской голова Одессы подозревается по делу о присвоении земли.

ВАКС продлил меру пресечения Труханову до 3 апреля
Фото: Катерина Петренко

В четверг, 3 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении меры пресечения Одесскому городскому голове Геннадию Труханову.

Как информирует пресс-служба ВАКС, срок действия постановления – до 3 апреля включительно.

В Антикорсуде напомнили, что подозреваемый обязан:

  • прибывать по каждому требованию к детективам НАБУ, прокурору, следственному судье, суду;
  • сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в данном уголовном производстве;
  • воздерживаться от посещений помещений, которые принадлежат или используются Одесской областной прокуратурой, а также обществам и частному предприятию, указанным в определении следственного судьи;
  • сдать на хранение детективу НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

По версии следствия, Геннадий Труханов вместе с 15 сообщниками нанес почти 700 млн грн ущерба одесскому бюджету. Из-за действий подозреваемых в течение 2016-2019 года одесская община потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратило из местного бюджета 131 млн грн.

Кроме Труханова, подозреваемым по земельному делу являются бизнесмен Владимир Галантерник, бывший прокурор Одесской области Олег Жученко, директор юридического департамента мэрии Инна Поповская и вице-мер Олег Бриндак.

11 октября 2021 года ВАКС избрал городскому голове Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде залога в 30 млн гривень.

23 ноября Труханов внес залог, несмотря на то, что несколькими днями ранее заявлял, что у него нет таких денег.

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