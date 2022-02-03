Эрдоган подтвердил готовность организовать в Турции встречу Зеленского с Путиным

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил предложение провести украино-роSSийские переговоры в Турции.

Об этом Эрдоган заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 3 февраля.

"Я одобрительно воспринимаю месседжи украинских высокопоставленных чиновников, прежде всего господина президента, содержащие здравый смысл и ставящие диалог на первое место... На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне", – цитирует Эрдогана агентство "Интерфакс-Украина".

Эрдоган подчеркнул, что Турция руководствуется логикой "думать, как снизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар", и готова делать все возможное, чтобы "завершился кризис двух соседних из-за моря дружественных стран".

Он также отметил, что Турция придает большое значение деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в точке контроля на Донбассе.

Напомним, Эрдоган еще в январе пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. В ответ в Кремле выразили надежду, что Турция "повлияет на украинцев".