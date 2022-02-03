Эрдоган подтвердил готовность организовать в Турции встречу Зеленского с Путиным

Турция руководствуется логикой "думать, как снизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар".

Эрдоган подтвердил готовность организовать в Турции встречу Зеленского с Путиным
Фото: Офіс президента

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил предложение провести украино-роSSийские переговоры в Турции.

Об этом Эрдоган заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 3 февраля.

"Я одобрительно воспринимаю месседжи украинских высокопоставленных чиновников, прежде всего господина президента, содержащие здравый смысл и ставящие диалог на первое место... На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне", – цитирует Эрдогана агентство "Интерфакс-Украина".

Эрдоган подчеркнул, что Турция руководствуется логикой "думать, как снизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар", и готова делать все возможное, чтобы "завершился кризис двух соседних из-за моря дружественных стран".

Он также отметил, что Турция придает большое значение деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в точке контроля на Донбассе.

Напомним, Эрдоган еще в январе пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. В ответ в Кремле выразили надежду, что Турция "повлияет на украинцев".

В прошлом году Эрдоган дважды предлагал выступить посредником между Украиной и Россией, чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления роSSийских войск на украинской границе. Впервые он предложил свое посредничество между Путиным и Зеленским в ноябре, но через несколько дней Министерство иностранных дел РоSSии в лице представителя Марии Захаровой отклонило это предложение. Она сказала, что "о посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, потому что РоSSия не считает себя стороной "внутриукраинского" конфликта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Британский миллиардер Брэнсон написал колонку об Украине и о войне с РоссиейБританский миллиардер Брэнсон написал колонку об Украине и о войне с Россией
Блок рекламы


Похожие новости
Резников подтвердил, что в Украине построят завод для изготовления турецких "Байракторов"Резников подтвердил, что в Украине построят завод для изготовления турецких "Байракторов"
Украина имеет право стремиться к членству в НАТО – Джонсон в разговоре с Путиным
Президент Турции прибыл с официальным визитом в Украину
В Госдепе подтвердили достоверность ответа США на требования РоSSии, опубликованного в газете El PaisВ Госдепе подтвердили достоверность ответа США на требования РоSSии, опубликованного в газете El Pais
Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов: обсудили санкции и сотрудничество в здравоохраненииЗеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов: обсудили санкции и сотрудничество в здравоохранении
Эрдоган посетит Украину 3 февраля, – ReutersЭрдоган посетит Украину 3 февраля, – Reuters
Отрыв Зеленского от Порошенко в президентском рейтинге составляет менее 2% – соцопросОтрыв Зеленского от Порошенко в президентском рейтинге составляет менее 2% – соцопрос
На сайте президента обнародовали указ Зеленского о постепенном переходе к основам профессиональной армииНа сайте президента обнародовали указ Зеленского о постепенном переходе к основам профессиональной армии
Зеленский подтвердил создание нового формата сотрудничества с Польшей и ВеликобританиейЗеленский подтвердил создание нового формата сотрудничества с Польшей и Великобританией
У Зеленского приветствуют, что в Кремле заговорили о возможности встречи с ПутинымУ Зеленского приветствуют, что в Кремле заговорили о возможности встречи с Путиным
Последние новости
Подгружаем последние новости