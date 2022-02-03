В РоSSии собираются запретить Deutsche Welle

Так роSSийские власти ответили на запрет Russian Today в Германии.

Министерство иностранных дел РоSSийской Федерации объявило о прекращении работы в стране немецкой международной языковой компании "Немецкая волна" (Deutsche Welle). Так роSSийские власти ответили на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

Как указано на сайте роSSийского МИД , в частности будет закрыт корреспондентский пункт DW в Москве. Также будет приостановлено спутниковое и другое вещание немецкой медиакомпании на территории РоSSии. Сотрудников роSSийского бюро DW лишат аккредитации.

Кроме того, МИД РФ намерен инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании медиакомпании иностранным СМИ , выполняющим функции иностранного агента.

К тому же, в РоSSии планируют сформировать список представителей государственных и публичных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и другого давления на роSSийского медиаоператора. Указанным лицам будет запрещен въезд на территорию РоSSийской Федерации.

Напомним, немецкий регулятор запретил роSSийский телеканал RT DE с 1 февраля. Причиной стало отсутствие у телеканала лицензии.

Сегодня стало известно, что расследование против Russia Today начали и во Франции.

Заметим, что в сентябре 2021 года YouTube удалил немецкие каналы RT из-за фейков о COVID-19.

22 декабря 2021 года стало известно, что немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В подчинился требованию и удалил из сетки RT DE. Представители телеканала сочли действия медиарегулятора незаконными и объявили о намерении добиться пересмотра решения в судебном порядке.