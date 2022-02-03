Ермак сообщил, что подхватил коронавирус, однако продолжает работать

Глава ОП пообещал сделать все возможное, чтобы поскорее "встать на ноги".

Ермак сообщил, что подхватил коронавирус, однако продолжает работать
Фото: пресс-служба президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел ковидом. Несмотря на это, чиновник продолжает работать "не останавливаясь".

"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь", – написал Ермак в фейсбуке.

Глава ОП отметил, что следующая неделя будет очень важной.

"Поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги", – пообещал Андрей Ермак.

Напомним, в начале ноября 2020 года Ермак уже болел ковидом. Вместе с президентом Владимиром Зеленским глава Офиса президента был госпитализирован в "Феофанию". Тогда в ОП объяснили, что в больнице "лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией".

Тогдашняя пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказывала, что "оба активны и имеют легкие симптомы болезни". Президент и руководитель его Офиса проводили из "Феофании" совещания. Находясь в больнице, президент Зеленский общался с канцлером Германии Ангелой Меркель.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Британский миллиардер Брэнсон написал колонку об Украине и о войне с РоссиейБританский миллиардер Брэнсон написал колонку об Украине и о войне с Россией
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Украины сообщил о стабилизации экономикиПрезидент Украины сообщил о стабилизации экономики
Премьер Канады Трюдо заболел ковидом и будет работать из домаПремьер Канады Трюдо заболел ковидом и будет работать из дома
Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу КузьминыхВенедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых
"Рада не идет на каникулы на две недели. Депутаты будут работать в комитетах", - Арахамия"Рада не идет на каникулы на две недели. Депутаты будут работать в комитетах", - Арахамия
Геращенко сообщила о препятствовании активистам возле Апелляционного суда КиеваГеращенко сообщила о препятствовании активистам возле Апелляционного суда Киева
Верховная Рада из-за высокой заболеваемости вместо 3 пленарных дней будет работать в комитетахВерховная Рада из-за высокой заболеваемости вместо 3 пленарных дней будет работать в комитетах
"Никаких прямых перегоров с сепаратистами не было и не будет", – Ермак"Никаких прямых перегоров с сепаратистами не было и не будет", – Ермак
Только четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИДТолько четыре государства сообщили об эвакуации части сотрудников посольств из Украины, – МИД
Ермак возразил, что законопроект о переходном периоде отозвали по требованию МосквыЕрмак возразил, что законопроект о переходном периоде отозвали по требованию Москвы
Кличко сообщил о выздоровлении от коронавирусаКличко сообщил о выздоровлении от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости