Ермак сообщил, что подхватил коронавирус, однако продолжает работать

Глава ОП пообещал сделать все возможное, чтобы поскорее "встать на ноги".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел ковидом. Несмотря на это, чиновник продолжает работать "не останавливаясь".

"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь", – написал Ермак в фейсбуке.

Глава ОП отметил, что следующая неделя будет очень важной.

"Поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги", – пообещал Андрей Ермак.

Напомним, в начале ноября 2020 года Ермак уже болел ковидом. Вместе с президентом Владимиром Зеленским глава Офиса президента был госпитализирован в "Феофанию". Тогда в ОП объяснили, что в больнице "лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией".

Тогдашняя пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказывала, что "оба активны и имеют легкие симптомы болезни". Президент и руководитель его Офиса проводили из "Феофании" совещания. Находясь в больнице, президент Зеленский общался с канцлером Германии Ангелой Меркель.