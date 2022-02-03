Ляшко проверит лично, выплачивают ли медикам в регионах новые зарплаты

Начисление новых рыночных заработных плат врачам и медсестрам во всех учреждениях здравоохранения за январь уже состоялось.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отправится в регионы проверять ситуацию в больницах.

Об этом он заявил на пресс-конференции, пишет "Радио Cвобода".

“С сегодняшнего дня лично начинаю визиты в учреждения здравоохранения в регионах страны, буду общаться с каждым медработником и главным врачом. Если у вас в заведении другая ситуация, чем озвученная мной (по заработным платам – ред.), а также если вы хотите получить консультацию по насущным вопросам по заработной плате, вы можете позвонить по телефону на нашу “горячую линию”: 0 800 60 20 21” , – заявил он.

Ляшко напомнил, что Кабинет министров недавно принял новые базовые оклады для медицинских работников: по меньшей мере, 20 тысяч гривен для врача и 13,5 тысяч гривен для медсестры.

При этом он подчеркнул, что руководители заведений могут платить сотрудникам больше, "ведь больницы являются самостоятельными предприятиями, которые распоряжаются средствами по своему усмотрению".

По словам Ляшко, начисление "новых рыночных заработных плат" медикам во всех учреждениях здравоохранения за январь "уже произошло".

“Часть медицинских работников уже получила и выплаты по этим начислениям. В частности, заработную плату на указанном уровне получили медицинские работники здравоохранительных учреждений, которые финансируются по сметному принципу из государственного бюджета. Также почти 2 миллиарда гривен НСЗУ уже перечислила за январь заведениям, оказывающим первичную медицинскую помощь, и НСЗУ начала начислять аванс за февраль. Работники этих заведений уже получили или в ближайшие дни получат обещанные минимум 20 тысяч гривен для врачей и 13,5 тысячи гривен для медицинских сестер”, – заявил глава Минздрава.

В прошлом месяце Ляшко анонсировал "наказание" руководителей больниц за недоплаты врачам и медсестрам.

Напомним, 12 января Кабмин принял постановление о повышении зарплаты медикам. Постановление предусматривает, что врачи (кроме интернов) и профессионалы с высшим немедицинским образованием, которые были допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, должны получать не менее 20 тысяч гривен.

Специалисты с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования и первым (бакалаврским) уровнем высшего медицинского образования - не менее 13,5 тысяч гривен.