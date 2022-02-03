В Борисполе приземлился седьмой самолет с оборонной помощью от США

Фото: Твиттер Резникова

В международном аэропорту Борисполь приземлился седьмой борт с оборонной помощью от США .

Об этом в Твиттере написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Седьмая американская птица приземлилась в Борисполе!", - написал министр.

США в этот раз передали 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов.

Фото: Твиттер Резникова

“Итак, это отличная новость, но самое главное – это еще не конец! Продолжение следует”, – добавил глава минобороны.

Напомним, предыдущий самолет США с помощью прибыл в Украину 1 февраля, было поставлено 84 тонны боеприпасов.

Резников ранее заявил, что в местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилена охрана.

Министр также анонсировал получение Украиной некоторых интересных вещей, о которых будет сообщено позже и которых Украина не получала раньше.