В Борисполе приземлился седьмой самолет с оборонной помощью от США

Американцы передали 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов.

Фото: Твиттер Резникова

В международном аэропорту Борисполь приземлился седьмой борт с оборонной помощью от США.

Об этом в Твиттере написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Седьмая американская птица приземлилась в Борисполе!", - написал министр.

США в этот раз передали 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов.

Фото: Твиттер Резникова

“Итак, это отличная новость, но самое главное – это еще не конец! Продолжение следует”, – добавил глава минобороны.

Напомним, предыдущий самолет США с помощью прибыл в Украину 1 февраля, было поставлено 84 тонны боеприпасов.

Резников ранее заявил, что в местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилена охрана.

Министр также анонсировал получение Украиной некоторых интересных вещей, о которых будет сообщено позже и которых Украина не получала раньше.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Британский миллиардер Брэнсон написал колонку об Украине и о войне с РоссиейБританский миллиардер Брэнсон написал колонку об Украине и о войне с Россией
Блок рекламы


Похожие новости
Великобритания подняла в воздух истребители для перехвата самолетов фюрера РФВеликобритания подняла в воздух истребители для перехвата самолетов фюрера РФ
В Украину прибыл шестой самолет с оборонной помощью от СШАВ Украину прибыл шестой самолет с оборонной помощью от США
В Украину прибыл пятый самолет с оборонной помощью от СШАВ Украину прибыл пятый самолет с оборонной помощью от США
США доставили в Украину четвертый самолет с оборонной помощьюСША доставили в Украину четвертый самолет с оборонной помощью
Суд в Днепре подтвердил приговор Плотницкому и еще двум боевикам "ЛНР" за сбитие самолета Ил-76Суд в Днепре подтвердил приговор Плотницкому и еще двум боевикам "ЛНР" за сбитие самолета Ил-76
В Украину прибыл второй самолет с летальным оружием от СШАВ Украину прибыл второй самолет с летальным оружием от США
СБУ задержала студента, который с помощью спецслужб РоSSии "заминировал" колледжСБУ задержала студента, который с помощью спецслужб РоSSии "заминировал" колледж
Порошенко надеется, что самолет с ним не будут сажать в незапланированном аэропортуПорошенко надеется, что самолет с ним не будут сажать в незапланированном аэропорту
За время протестов в Казахстане за медпомощью обратились более 2200 человек (уточнение)За время протестов в Казахстане за медпомощью обратились более 2200 человек (уточнение)
Самолет с 33 украинцами вылетел из КазахстанаСамолет с 33 украинцами вылетел из Казахстана
Последние новости
Подгружаем последние новости