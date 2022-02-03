Студенты Киево-Могилянской академии объявили забастовку

Студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия" объявили бессрочную забастовку из-за отказа Министерства образования признать результаты выборов президента университета.

В обнародованном на странице Могилянки в фейсбуке заявлении на 4 февраля анонсирован митинг "Министр временный, Могилянка – вечна!". Акция состоится под зданием Кабинета Министров.

"Этим решением органы студенческого самоуправления выражают свое несогласие с решением министерства. Мы поддерживаем право могилянцев самостоятельно избирать своего президента. Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты имеют право не посещать занятия. Мы призываем администрацию НаУКМА обеспечить право студентов на протест" ", – говорится в заявлении.

Студенты убеждены, что не признав результаты выборов, Минобразования превысило свои полномочия, а приказ министерства о назначении нового конкурса на пост президента НаУКМА называют "несоблюдением действующего законодательства, наступлением на университетскую автономию и обесцениванием академических свобод".

Как известно, 2 февраля Минобразования объявило повторный конкурс на должность президента НаУКМА. Выборы должны пройти 27 апреля. Такое решение принято из-за того, что по результатам заседания экспертно-кадровой комиссии министерства установлены нарушения законодательства и устава университета в процессе проведения выборов Киево-Могилянской академии.

Наблюдательный совет Киево-Могилянской академии также осудил решение Минобразования об объявлении повторного конкурса на пост президента вуза.

Напомним, в сентябре 2021 года состоялись выборы ректора Киево-Могилянской академии. Тогда президента вуза не смогли избрать, поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Были назначены повторные выборы, на которых 27 января 2022 года одержал победу бывший министр образования Сергей Квит.

1 февраля Минобразования обнародовало заявление о результатах выборов в "Могилянке" и призвало "граждан, в первую очередь сообщество НаУКМА, сохранять спокойствие и благоразумие". 28 января МОН приняло решение возложить временное исполнение обязанностей президента НаУКМА на декана юридического факультета Дениса Азарова. 31 января с ним, а также с главами студенческого самоуправления НаУКМА, встретился министр образования и науки Сергей Шкарлетт. В тот же день МОН проинформировало Службу безопасности Украины о возможных акциях протеста, в том числе возле здания министерства.

Могилянское сообщество призвало МОН подписать контракт с избранным президентом вуза. А глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился в Минобразования, МВД и Генпрокуратуру по поводу ситуации вокруг выборов главы НаУКМА.

В поддержку Могилянки выступил Украинский католический университет.