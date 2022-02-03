Минобразования запустило пилотный проект "Бизнес идет в университеты" и отобрало для участия семь вузов

Интерактивный курс разработали для того, чтобы студенты экономических и технологических специальностей развивали себя в ИТ-сфере.

Минобразования запустило пилотный проект "Бизнес идет в университеты" и отобрало для участия семь вузов
Глава фракции СН Андрей Витренко (в центре)
Фото: Борис Корпусенко

Министерство образования начинает внедрять в 7 вузах пилотный проект "Бизнес идет в университеты". Это первый интерактивный курс для соискателей высшего образования украинского продуктового IT-бизнеса «Создание и развитие ИТ-продуктов», сообщает пресс-служба МОН.

"Мы стремимся к тому, чтобы система высшего образования Украины становилась конкурентоспособной на Европейском пространстве высшего образования, а также важно развивать сферу информационных технологий как передовую отрасль современности", - отметил первый заместитель Министра образования и науки Андрей Витренко.

В Министерстве надеются, что проект будет способствовать профориентации студентов в продуктовом IT, поможет в развитии предпринимательского мышления, усилит практическую составляющую образовательного процесса. Учебный курс разработали МОН и общественная организация Product IT Foundation for Education (PFE).

В проект включили семь вузов:

  • Национальный университет "Черниговская политехника";

  • Национальный университет "Одесская юридическая академия";

  • Киевский национальный университет строительства и зодчества;

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;

  • Национальный авиационный университет;

  • Государственный налоговый институт.

Благодаря обучению на курсе, студенты экономических и технологических специальностей получат знания и мотивацию для дальнейшего развития в IT-сфере и создания собственных IT-продуктов.

Курс предусматривает интерактивные занятия, лекции от практиков, менторскую поддержку, блоки микрообучения, технику кейс-метода и опыт современных украинских компаний, а также задачи на LMS-платформе (система для комфортного дистанционного обучения).

Студенты, успешно овладеющие курсом, получат сертификаты.

В ходе пилотного внедрения курса в высших учебных заведениях создадут рабочие группы, в состав которых войдут представители МОН, Минцифры, университетов, партнеров программы и студенчества.

Будет определен преподаватель-координатор, в рамках дисциплины которого будет изучаться курс. Преподаватели, вовлеченные в пилотный проект, пройдут соответствующее обучение. Согласно отзывам студентов и преподавателей, во время и после завершения обучения курс будут совершенствовать.

По результатам апробации с сентября 2022 года курс будет преподаваться на постоянной основе в более чем 50 университетах.

Напомним, 1 февраля Минобразования отреагировало на скандал вокруг выборов ректора в Киево-Могилянской академии и обнародовало по этому поводу соответствующее заявление.

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