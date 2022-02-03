Бывшим киевским судьям Новаку и Билыку объявили приговор

Их заключили под стражу.

Бывшим киевским судьям Новаку и Билыку объявили приговор
Фото: САП

Высший антикоррупционный суд объявил сегодня обвинительный приговор двум бывшим судьям Голосеевского районного суда Киева, которых разоблачили на получении 8 тыс. долларов взятки в 2018 году.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Коллегия судей ВАКС согласилась с доводами прокурора и признала одного из судей виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное ношение оружия) и ч. 3 ст. 368 УК Украины (взяточничество). Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должность судьи в течение трех лет с конфискацией всего имущества.

Другой судья, который на время совершения преступления был адвокатом, признан виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет с конфискацией всего надлежащего имущества.

Также суд изменил меру пресечения указанным лицам из залога на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Оба лица взяты под стражу в зале суда.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.

Напомним, в конце апреля 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Новака во время получения тысячи долларов. Также был задержан посредник, передавший деньги - бывший судья Билык.

Новак требовал 8000 долларов за удовлетворение гражданского иска о возобновлении работы и выплате компенсации гражданину в размере 1,5 млн грн. Он был задержан при получении последней части взятки.

При задержании у Новака изъяли боевой пистолет, а у Билыка кокаин.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 октября 2018 года передала в суд обвинительный акт против экс-судей.

Стоит отметить, что Александр Билык – один из "майдановских" судей. Он принял решение об аресте девяти участников Автомайдана за участие в поездке в Межгорье.

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