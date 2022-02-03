СБУ задержала боевика, который обстреливал украинских воинов в Луганской области

Задержанный скрылся из рядов боевиков из-за конфликта с вожаками и длительное время скрывался от правосудия.

Служба безопасности Украины задержала боевика, обстреливавшего из гранатомета украинские позиции в районе Станицы Луганской.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В ходе следственно-оперативных действий в Луганской области задержан бывший боевик, который обстреливал позиции сил антитеррористической операции с автоматического гранатомета АГС-17", - отмечает спецслужба.

Злоумышленник проходил боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ на полигоне вблизи временно неподконтрольного украинским властям города Лутугино.

Следствие установило, что задержан житель Лисичанска, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. В январе 2015 года он добровольно присоединился к группировкам боевиков. Там злоумышленник получил оружие и военную форму русского образца.

После курса огневой подготовки его назначили гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Его "подразделение" активно участвовало в боевых действиях против украинских войск в районе Станицы Луганской.

Фото: СБУ

Впоследствии злоумышленник скрылся из рядов боевиков из-за конфликта с вожаками, которые издевались над своими подчиненными и выбивали из них деньги, и долгое время скрывался от правосудия.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила сеть вражеских интернет-агентов, призывавших к захвату власти в Украине и работу которых координировали с РФ.

Для проведения информационных диверсий злоумышленники развернули свои "ячейки" от Донбасса до Закарпатья и использовали десятки фейковых аккаунтов.

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