Нардепа Кузьминых объявили в розыск

В НАБУ утверждают, что разоблаченный на взяточничестве народный избранник скрывается от их детективов.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, которого разоблачили более чем на полмиллиона гривен взятки.

Как сообщает служба ведомства, решение принято "через систематическую неявку подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствие его по месту жительства, укрывательство от детективов НАБУ".

Фото: НАБУ

"Хотя подозреваемого должным образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал», – говорится в сообщении.

Как пояснили в антикоррупционном бюро, 31 января защитник нардепа сообщила следствию по телефону, что депутат находится в больнице и на вызов не прибудет. Однако, как утверждают в НАБУ, и сам нардеп, и его защитник отказались сообщить следствие о заведении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый.

"Таким образом, действия подозреваемого относительно уклонения от явки и не уведомления о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск", - добавили в НАБУ.

Напомним, 28 января НАБУ разоблачило народного депутата Кузьминых во время получения взятки в размере 558 тыс. грн. По информации следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что информация о разоблачении Кузьминых во взяточничестве стала для него и коллег шоком.

31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Кузьминых. На следующий день в НАБУ заявили, что нардеп проигнорировал уже три повестки и не явился в правоохранительные органы. Кроме того, лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило, что в настоящее время Кузьминых находится в заведении здравоохранения.

2 февраля пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых направил главе партии Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии письма "о событиях при его участии, которые имели место 28 января 2022 года", в которых он просит временно исключить его из фракции.