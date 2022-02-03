Рудик отвергла претензии ДБР по поводу возможной растраты средств партии

Объективных претензий к партии не может быть, считает депутат.

ГБР открыло дело против партии «Голос» из-за возможных растрат средств. Об этом сообщила народная депутат от партии «Голос» Кира Рудык после двухчасового допроса в ГБР.

Она отметила, следователи сумму не назвали, но обсуждали только деятельность политсилы в 2020 году.

«То дело, которое открыло ГБР по поводу возможной растраты средств политической партией "Голос", хотя партия об этом никогда не заявляла. Бюро отказалось предоставлять нам документы, которые показали бы, на основании чего это дело открыто. Это еще раз подтверждает, что дело сфабриковано, а в стране работает телефонное право и не работает правосудие», – заявила народная депутат.

При этом Кира Рудык напомнила, что НАЗК «Голос» судится уже два года. Партия выиграла апелляцию, Верховный суд и теперь дело вернули в первую инстанцию.

«Сегодняшнее дело основывается будто бы на том, что они увидели в НАПК. Но суд не может доказать, что мы не правы. Пока никакой претензии к партии нет и не может быть. Происходящее в ГБР не имеет ничего общего с объективной реальностью», — подчеркнула лидер «Голоса».

Она сообщила, что следующий допрос назначен на 10.02 на 9-00 и настаивает, что таким образом власть оказывает давление на оппозицию.

«Я в шоке от того, как работает наша правоохранительная система. Она не имеет под собой никаких доказательств, даже причин или поводов. "Голос" настаивает, что дело сфабриковано и является частью преследования оппозиции за ее риторику», — отметила представитель оппозиции.