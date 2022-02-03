"Бухарестская девятка" предоставит Украине оборонную помощь

Страны Бухарестской девятки НАТО помогут усилить оборонные возможности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины.

Об этом шла речь во время министерской встречи инициативы, сообщила пресс-служба МИД .

В ней принял участие глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба по приглашению министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску.

Это первое участие главы МИД в мероприятиях этого формата взаимодействия государств-членов восточного фланга НАТО.

Во встрече также принял участие как специально приглашенный гость министр иностранных и европейских дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Кулеба подробно проинформировал участников о концентрации роSSийских войск вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины.

Министры согласились, что агрессивные действия РоSSийской Федерации угрожают безопасности не только Украины, но и других стран Центральной Европы и евроатлантического пространства в целом.

“Страны Бухарестской девятки слишком хорошо знают, что такое “сфера влияния”, поскольку находились под советской оккупацией в прошлом. Сегодня в наших общих интересах приложить максимум усилий, чтобы не дать РоSSии вернуть сферу влияния в современной Европе. Наше единство и твердость позиций способно защитить безопасность в Европе», – отметил Дмитрий Кулеба.

Министр убежден, что евроатлантическому сообществу пора перехватить инициативу в дискуссиях по европейской безопасности. Недопустимо, когда "гарантий безопасности" требует от других стран, которая совершила вооруженную агрессию и оккупацию территорий Украины, Грузии, Молдовы, осуществляет кибератаки, убивает политических оппонентов в странах НАТО и ЕС , распространяет дезинформацию, подрывает экономическую и финансовую стабильность.

“Вместо этого именно евроатлантическое сообщество должно задавать РоSSийской Федерации подобные вопросы. Когда РоSSия объяснит нам всем, как она понимает собственное обязательство не усиливать свою безопасность за счет безопасности других, в частности, Украины», – заявил министр.

Украина и ее партнеры скоординировали шаги для воплощения комплексного пакета сдерживания РоSSии от новой волны агрессии, который включает в себя политический, экономический и безопасный измерения.

Ряд членов Бухарестской девятки НАТО проинформировал, что по запросу нашего государства готовят решения, которые помогут усилить оборонные способности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины.

Напомним, Бухарестская девятка – международная инициатива девяти стран-членов НАТО в регионе Центральной Европы. В ее состав входят государства на восточном фланге Альянса: Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша , Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.

Напомним, Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы, также речь идет о поставках боеприпасов.

За предоставление оборонительного оружия Украине выступили в парламенте Нидерландов. Пока Минобороны проводит инвентаризацию того, что можно поставлять.

США отправили в Украину шесть самолетов с оборонной помощью, включая летальное вооружение. 1 февраля в Украину прибыл шестой борт американцев, поставлено 84 тонны боеприпасов.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin в ответ на агрессивные действия РоSSии.

Британия уже отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

На фоне угрозы нового роSSийского вторжения Чехия также намерена предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии. Также рассматривается возможность снабжения оборонительного оружия Данией.