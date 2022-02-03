В Днепре строят первый в городе ЦНАП

ЦНАП обустраивают в бывшем здании Индустриального райисполкома.

В Днепре в этом году завершат строительство первого в городе Центра предоставления административных услуг и социальных сервисов. Его создают по программе президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка». ЦНАП обустраивают в бывшем здании Индустриального райисполкома, сообщает глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

«Работаем над тем, чтобы жители области могли получать государственные сервисы рядом с домом. В частности, совершенствуем и расширяем сеть ЦНАП. Мощный центр административных и социальных услуг создаем в Днепре на Слобожанском проспекте. В разгаре – реконструкция здания под будущий open space», – отметил Резниченко.

Внутренние работы и оформление фасада будущего ЦНАПа уже на завершающей стадии. В здании заменили кровлю и установили энергосберегающие окна. Уже готовы системы отопления, вентиляции, кондиционирования. Подрядчики говорят, что осталось смонтировать потолок, покрасить стены, уложить плитку, а еще – установить лифты, один из которых будет предусмотрен для посетителей с инвалидностью.

ЦНАП станет крупнейшим центром предоставления государственных услуг в Днепре. Там можно будет оформить несколько сот разнообразных сервисов.

По словам координатора программы «Большая стройка», заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, реализация программы позволила создать по всей Украине около 200 тысяч новых рабочих мест.

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