Резников подтвердил, что в Украине построят завод для изготовления турецких "Байракторов"

Приборы будут оборудованы украинскими двигателями, изготовленными на "Мотор Сич".

Резников подтвердил, что в Украине построят завод для изготовления турецких "Байракторов"
Олексій Резніков
Фото: предоставлен пресс-службой МОУ

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил план постройки завода для производства турецких военных беспилотников "Байрактар" с украинскими двигателями.

На брифинге 3 февраля Резников отметил, что будет создан совместный украино-турецкий учебный центр.

"Одним из примеров наполнения соглашения (между Украиной и Турцией, которое подпишут сегодня – ред.) будет строительство завода по производству "Байрактар"... Будет создан учебный центр, который будет готовить наших летчиков по управлению теми беспилотными дронами, "Байрактарами" разных категорий", – сообщил он.

Приборы будут использовать двигатели "Мотор Сич", которые будут применяться и в ВСУ, и в вооруженных силах Турции.

Напомним, в ноябре прошлого года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в Украине планируется построить завод и наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" (Bayraktar).

Беспилотник Bayraktar TB2 – это ударный оперативно тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета – более 12 часов. Bayraktar TB2 может выполнять разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, потому что способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

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