Резников подтвердил, что в Украине построят завод для изготовления турецких "Байракторов"
Приборы будут оборудованы украинскими двигателями, изготовленными на "Мотор Сич".
Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил план постройки завода для производства турецких военных беспилотников "Байрактар" с украинскими двигателями.
На брифинге 3 февраля Резников отметил, что будет создан совместный украино-турецкий учебный центр.
"Одним из примеров наполнения соглашения (между Украиной и Турцией, которое подпишут сегодня – ред.) будет строительство завода по производству "Байрактар"... Будет создан учебный центр, который будет готовить наших летчиков по управлению теми беспилотными дронами, "Байрактарами" разных категорий", – сообщил он.
Приборы будут использовать двигатели "Мотор Сич", которые будут применяться и в ВСУ, и в вооруженных силах Турции.
Напомним, в ноябре прошлого года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что в Украине планируется построить завод и наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" (Bayraktar).
Беспилотник Bayraktar TB2 – это ударный оперативно тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета – более 12 часов. Bayraktar TB2 может выполнять разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, потому что способен поднимать в воздух груз до 55 кг.