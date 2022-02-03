На местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилена охрана, - Резников

Министр обороны также анонсировал получение Украиной некоторых "интересных вещей".

На местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилена охрана, - Резников
Фото: предоставлен пресс-службой МОУ

На местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилен особый режим охраны.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в четверг на брифинге, пишет interfax.com.ua.

По его словам, это, в частности, условие сотрудничества Украины с США и Великобританией.

"Действительно, особый режим охраны на местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилен, потому что это, в частности, условия нашего сотрудничества с Соединенными Штатами, Великобританией", - сказал он.

Резников отметил, что условием для получения средств поражения и защиты высокочувствительных технологий, таких как Javelin или NLAW является хранение их в особых местах, под контролем.

"…И наши партнеры имеют право иногда проверить, действительно ли мы выполняем эти условия", - пояснил Резников.

Министр также анонсировал получение Украиной некоторых интересных вещей, о которых будет сообщено позже и которых Украина не получала раньше.

“Мы точно будем их хранить в надлежащих условиях, в руки врага они не попадут. Но мы их продемонстрируем в ближайшее время на учебе на полигоне», – объяснил он.

Напомним, Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы, также речь идет о поставках боеприпасов.

За предоставление оборонительного оружия Украине выступили в парламенте Нидерландов. Пока Минобороны проводит инвентаризацию того, что можно поставлять.

США отправили в Украину шесть самолетов с оборонной помощью, включая летальное вооружение. 1 февраля в Украину прибыл шестой борт американцев, поставлено 84 тонны боеприпасов.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin в ответ на агрессивные действия РоSSии.

Британия уже отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

На фоне угрозы нового роSSийского вторжения Чехия также намерена предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии. Также рассматривается возможность снабжения оборонительного оружия Данией.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"Лукашенко: "Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях"
Если Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – МаркароваЕсли Путин решится на вторжение, то не остановится на Украине, – Маркарова
Посольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть УкраинуПосольство Австралии призвало своих граждан срочно покинуть Украину
Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексыПольша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы
Германия подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в УкраинуГермания подтвердила, что готова к санкциям против "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Резников подтвердил, что в Украине построят завод для изготовления турецких "Байракторов"Резников подтвердил, что в Украине построят завод для изготовления турецких "Байракторов"
Резников: Украина готова к переговорам в любом месте, где есть независимость от РФРезников: Украина готова к переговорам в любом месте, где есть независимость от РФ
Резников объяснил, как будет происходить переход Украины на профессиональную армиюРезников объяснил, как будет происходить переход Украины на профессиональную армию
В плане закупок на 30% уменьшена секретность, - РезниковВ плане закупок на 30% уменьшена секретность, - Резников
Резников о развитии флота: "Мы смотрим на 10-30 лет вперед"Резников о развитии флота: "Мы смотрим на 10-30 лет вперед"
Резников о неоказании Германией помощи: наблюдается очень мощная зависимость от РоSSийской ФедерацииРезников о неоказании Германией помощи: наблюдается очень мощная зависимость от РоSSийской Федерации
Украина ждет помощь от стран Балтии и Польши, - РезниковУкраина ждет помощь от стран Балтии и Польши, - Резников
Резников: отказ Германии предоставить Украине оружие вряд ли будет хорошим для будущего ЕСРезников: отказ Германии предоставить Украине оружие вряд ли будет хорошим для будущего ЕС
В РоSSии заявили об отводе войск Западного военного округа в места дислокацииВ РоSSии заявили об отводе войск Западного военного округа в места дислокации
РоSSия еще не приняла решения о вторжении, – Резников в интервью Le FigaroРоSSия еще не приняла решения о вторжении, – Резников в интервью Le Figaro
Последние новости
Подгружаем последние новости