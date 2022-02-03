На местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилена охрана, - Резников

На местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилен особый режим охраны.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в четверг на брифинге, пишет interfax.com.ua.

По его словам, это, в частности, условие сотрудничества Украины с США и Великобританией.

"Действительно, особый режим охраны на местах хранения военного вооружения и техники партнеров усилен, потому что это, в частности, условия нашего сотрудничества с Соединенными Штатами, Великобританией", - сказал он.

Резников отметил, что условием для получения средств поражения и защиты высокочувствительных технологий, таких как Javelin или NLAW является хранение их в особых местах, под контролем.

"…И наши партнеры имеют право иногда проверить, действительно ли мы выполняем эти условия", - пояснил Резников.

Министр также анонсировал получение Украиной некоторых интересных вещей, о которых будет сообщено позже и которых Украина не получала раньше.

“Мы точно будем их хранить в надлежащих условиях, в руки врага они не попадут. Но мы их продемонстрируем в ближайшее время на учебе на полигоне», – объяснил он.

Напомним, Польша предоставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы, также речь идет о поставках боеприпасов.

За предоставление оборонительного оружия Украине выступили в парламенте Нидерландов. Пока Минобороны проводит инвентаризацию того, что можно поставлять.

США отправили в Украину шесть самолетов с оборонной помощью, включая летальное вооружение. 1 февраля в Украину прибыл шестой борт американцев, поставлено 84 тонны боеприпасов.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin в ответ на агрессивные действия РоSSии.

Британия уже отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

На фоне угрозы нового роSSийского вторжения Чехия также намерена предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии. Также рассматривается возможность снабжения оборонительного оружия Данией.